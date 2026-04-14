Super League: Σκέψεις για αλλαγή ώρας στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η διακοπή του Πάσχα ολοκληρώθηκε και την ερχόμενη Κυριακή (19/4) θα συνεχιστεί η «κούρσα» των Play Off της Stoiximan Super League για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ορίσει η Λίγκα η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον 2ο ΠΑΟΚ στις 18:00 και στις 21:00 θα γίνει το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο, όμως υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει λίγο το πρόγραμμα.

Όπως αναφέρθηκε σε εκπομπή του gazzetta.gr υπάρχει «ανοιχτό» ενδεχόμενο να αλλάξει το παιχνίδι και να γίνει πιθανότατα στις 19:00. Θυμίζουμε πως το αναλυτικό πρόγραμμα έχει βγει από τις 30 Μαρτίου και 15 μέρες μετά δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για αλλαγή ώρας.

Αξιοσημείωτο πως ενώ ήταν γνωστό πως η ρεβάνς του Δικεφάλου με τη Ράγιο Βαγιεκάνο θα γινόταν το βράδυ της 16ης Απριλίου το παιχνιδι της Νέας Φιλαδέλφειας ορίστηκε να γίνει απόγευμα και το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός βράδυ.

ΑΕΚ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια, θα ζητήσουμε αστικές αποζημιώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΔΝΤ για ελληνική οικονομία: Βλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 και αυξημένο πληθωρισμό στο 3,5%

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου από σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ετοιμάζει για τον εορτασμό ενός αιώνα ζωής – Όλες οι εκδηλώσεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Όταν έχεις χωρίσει και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

“Θέλω να τον ξαναδώ”: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 15χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στους Παξούς