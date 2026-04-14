Super League: Σκέψεις για αλλαγή ώρας στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Η διακοπή του Πάσχα ολοκληρώθηκε και την ερχόμενη Κυριακή (19/4) θα συνεχιστεί η «κούρσα» των Play Off της Stoiximan Super League για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ορίσει η Λίγκα η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον 2ο ΠΑΟΚ στις 18:00 και στις 21:00 θα γίνει το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο, όμως υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει λίγο το πρόγραμμα.

Όπως αναφέρθηκε σε εκπομπή του gazzetta.gr υπάρχει «ανοιχτό» ενδεχόμενο να αλλάξει το παιχνίδι και να γίνει πιθανότατα στις 19:00. Θυμίζουμε πως το αναλυτικό πρόγραμμα έχει βγει από τις 30 Μαρτίου και 15 μέρες μετά δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για αλλαγή ώρας.

Αξιοσημείωτο πως ενώ ήταν γνωστό πως η ρεβάνς του Δικεφάλου με τη Ράγιο Βαγιεκάνο θα γινόταν το βράδυ της 16ης Απριλίου το παιχνιδι της Νέας Φιλαδέλφειας ορίστηκε να γίνει απόγευμα και το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός βράδυ.