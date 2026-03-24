Super League: Σήμερα η κλήρωση των play off και play out – Τι ώρες θα γίνουν

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 22 Μαρτίου, με τις ομάδες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι κληρώσεις για τα playoffs και τα playouts είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου, ενώ η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει το διήμερο 4 και 5 Απριλίου.

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνονται και τρεις διακοπές. Η πρώτη έρχεται άμεσα (σ.σ. το προσεχές Σαββατοκύριακο), λόγω του «παραθύρου» των εθνικών ομάδων, κατά το οποίο η Εθνική Ελλάδας θα δώσει φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Παραγουάη και την Ουγγαρία.

Η δεύτερη διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω Πάσχα (11-12 Απριλίου), ενώ η τρίτη και τελευταία θα είναι στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου.

Το σημερινό πρόγραμμα των κληρώσεων

13:00: Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30: Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00: Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Ημερομηνίες Playoffs γκρουπ 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Ημερομηνίες Playoffs γκρουπ 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Ημερομηνίες Playouts 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Πηγή: metrosport.gr