Super League: Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη

Άλλη μια γερμανική σφυρίχτρα στην Ελλάδα για το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, με την συνεργασία του Λανουά και της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να συνεχίζεται και να είναι… στα καλύτερά της.

Αυτό το ομολογούν άλλωστε και οι συνθήκες, αφού μέχρι σήμερα όλοι οι ξένοι διαιτητές που σφύριξαν ελληνικό ντέρμπι, προέρχονταν από την Γερμανία.

Αυτή τη φορά και στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής έρχεται ο Χαρμ Όσμερς για το ΑΕΚ – Άρης, διαιτητής Α΄ Κατηγορίας της UEFA.

Ο Όσμερς μπορεί να μην είναι ελίτ, αλλά στα 40 του χρόνια ο διαιτητής από το Ανόβερο είναι και έμπειρος και κυρίως σφυρίζει σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στην Bundesliga. Μάλιστα, στο επάγγελμα είναι και μεσίτης. Ξεκίνησε να ασχολείται από πολύ μικρός με την διαιτησία, από το 2001, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην Bundesliga το 2016. Από το 2020 είναι και διεθνής της FIFA και της UEFA.

Το παρελθόν με ελληνικές ομάδες

Ο Χαρμ Όσμερς δεν έρχεται πρώτη φορά να σφυρίξει παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει βρεθεί τον προηγούμενο μήνα στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1, αλλά και πέρυσι έχει έρθει άλλες 4 φορές στην Ελλάδα. Στο ΠΑΟΚ – Άρης 0-1, στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1, στο Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 και στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 (πλέι οφ).

Στο μεταξύ την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά θα διευθύνει ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, με τον Ζαμπαλά στο VAR.

Πηγή: metrosport.gr