Super League: Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα

Ένας ακόμη Γερμανός έρχεται στην Ελλάδα για να σφυρίξει ένα ακόμη ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Ντάνιελ Σλάγκερ που ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της Κυριακή στη Λεωφόρο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στην Stoiximan Superleague.

Ο Γερμανός διαιτητής έχει έρθει ξανά στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα σφύριξε το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-4 για το πρωτάθλημα το Νοέμβριο του 2023 και το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 για τα πλέι οφ, τον Μάρτιο του 2024. Στα 35 του χρόνια είναι διεθνής εδώ και μια τριετία, ενώ σφυρίζει από το 2009. Φέτος έχει διευθύνει 4 παιχνίδια στο Europa Conference League και 8 εντός συνόρων (Bundesliga, Zweite Liga, Κύπελλο Γερμανίας).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σβεν Βατσίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, με τον Αθηναίο Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR.

Πηγή: metrosport.gr