Super League: Ποιοι σφυρίζουν ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός-Άρης

Φωτογραφία: Intime
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ορισμούς της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague, από την οποία απουσιάζει κάποιο ντέρμπι.

Την αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό στην Τούμπα θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία με VAR τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη από την Δράμα, ενώ αυτή του Πανσερραϊκού με τον Άρη στις Σέρρες, θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο με VAR τον Θανάση Τζήλο από τη Λάρισα.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Κηφισιά – ΝΠΣ Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Μέγας, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Σπυρόπουλος, Μάτσας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)

ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Ματσούκας (Στεφανής, Νίκζας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης)

Πανσερραϊκός – Άρης: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

Λάρισα – Αστέρας AKTOR: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)

