Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του ΠΑΟΚ στον Βόλο για τον αγώνα της Κυριακής
Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 26ης αγωνιστικής της Super League με τον Βόλο που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 26ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ» , ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00’, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.