Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των playoffs – Πότε θα δώσει ο ΠΑΟΚ τα ντέρμπι

Γνωστό έγινε το ακριβές πρόγραμμα αγώνων για το play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 1-4, με τον ΠΑΟΚ να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (05/04) στις 19:00 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs:

1η αγωνιστική: 5 Απριλίου

19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ