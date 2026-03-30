Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των playoffs – Πότε θα δώσει ο ΠΑΟΚ τα ντέρμπι
Γνωστό έγινε το ακριβές πρόγραμμα αγώνων για το play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 1-4, με τον ΠΑΟΚ να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (05/04) στις 19:00 απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα playoffs:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs:
1η αγωνιστική: 5 Απριλίου
19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
2η αγωνιστική: 19 Απριλίου
18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 3 Μαΐου
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: 10 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ