Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των playoffs – Πότε θα δώσει ο ΠΑΟΚ τα ντέρμπι

Φωτογραφία: Intime
Γνωστό έγινε το ακριβές πρόγραμμα αγώνων για το play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 1-4, με τον ΠΑΟΚ να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (05/04) στις 19:00 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα playoffs:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:00
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 18:00
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 19:00
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 19:30
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19:30

Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs:

1η αγωνιστική: 5 Απριλίου

19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Super League ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Αίγυπτος εξασφαλίζει εισαγωγές πετρελαίου από τη Λιβύη για να αντιμετωπίσει τις διακοπές των προμηθειών από το Κουβέιτ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζόκερ κλήρωση 3046: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Super League: Το πρόγραμμα του Άρη για τις θέσεις 5-8 στα playoffs – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Super League: Τη Δευτέρα βγαίνει το πρόγραμμα για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ο Γιώργος Θεοφάνους βούρκωσε για την Μαρινέλλα: Αν ήταν εδώ θα μου έλεγε “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”