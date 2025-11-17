MENOY

Super League: Αλλαγή ώρας σε δύο παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής

Την αλλαγή ώρας για δύο παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League.

Τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα, αμφότερα, για το Σάββατο (29/11) ενώ μεσολαβεί μια ακόμη αγωνιστική μέχρι τότε.

Αναλυτικά:

«Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 17:30 (αντί για 18:00).
  • Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 19:30 (αντί για 20:00)».

