Super League 2: Πότε παίζει ο Ηρακλής – Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2, όπως και οι τηλεοπτικές-ιντερνετικές μεταδόσεις των αγώνων.
Στον Βόρειο Όμιλο ο πρωτοπόρος Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καβάλα το μεσημέρι του Σαββάτου. Μια ώρα αργότερα η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίζει στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας θα είναι τυπικά γηπεδούχος στη Λιβαδειά κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’.
Την Κυριακή αγωνίζεται ο Μακεδονικός στα Ιωάννινα κόντρα στον ΠΑΣ και ο Νέστος που υποδέχεται στη Χρυσούπολη τον Αστέρα Τρίπολης Β’.
Στον Όμιλο του Νότου η Καλαμάτα φιλοξενεί το Σάββατο τα Χανιά στην έδρα της, ενώ ξεχωρίζει ο αγώνας ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανιώνιο το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 14:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:
A ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11
14:00 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ACTION 24
15:00 KAMΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, SPORTAL .GR
15:00 ANAΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΑΟΚ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ”ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ”, SPORTAL .GR
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11
14:00 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ASTERAS B AKTOR, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ATHLETICO.GR
15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ ”ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”, SPORTAL .GR.
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11
14:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, SPORTAL .GR
15:00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΑΝΙΑ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ, SPORTAL .GR
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11
14:00 ATHENS KALLITHEA – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ”ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ACTION 24
15:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΜΑΡΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, SPORTAL .GR
15:00 AIΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ, SPORTAL .GR.
