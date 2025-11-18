Super League 2: Πότε παίζει ο Ηρακλής – Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2, όπως και οι τηλεοπτικές-ιντερνετικές μεταδόσεις των αγώνων.

Στον Βόρειο Όμιλο ο πρωτοπόρος Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καβάλα το μεσημέρι του Σαββάτου. Μια ώρα αργότερα η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίζει στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας θα είναι τυπικά γηπεδούχος στη Λιβαδειά κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’.

Την Κυριακή αγωνίζεται ο Μακεδονικός στα Ιωάννινα κόντρα στον ΠΑΣ και ο Νέστος που υποδέχεται στη Χρυσούπολη τον Αστέρα Τρίπολης Β’.

Στον Όμιλο του Νότου η Καλαμάτα φιλοξενεί το Σάββατο τα Χανιά στην έδρα της, ενώ ξεχωρίζει ο αγώνας ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανιώνιο το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 14:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:

A ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11

14:00 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ACTION 24

15:00 KAMΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, SPORTAL .GR

15:00 ANAΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΑΟΚ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ”ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ”, SPORTAL .GR

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11

14:00 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ASTERAS B AKTOR, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ATHLETICO.GR

15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ ”ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”, SPORTAL .GR.

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11

14:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, SPORTAL .GR

15:00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΑΝΙΑ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ, SPORTAL .GR

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11

14:00 ATHENS KALLITHEA – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ”ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ACTION 24

15:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΜΑΡΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, SPORTAL .GR

15:00 AIΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ, SPORTAL .GR.