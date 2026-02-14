Super League 2: Ο Ηρακλής μπήκε με το δεξί στα playoffs νικώντας τον Αστέρα Β’

Με ιδανικό τρόπο μπήκε στα playoffs της Super League 2 ο Ηρακλής. O Γηραιός επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Αστέρα AKTOR Β’ εντός έδρας και πήρε αέρα τεσσάρων βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μάναλης άνοιξε το σκορ στο 12′ και ο Τσάκλα σφράγισε τη νίκη στο 56′ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που επωφελήθηκε από το 0-0 στην Καρδίτσα ανάμεσα στην Αναγέννηση και τη Νίκη Βόλου.

Επιβλητικός ήταν ο ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος διέλυσε με 4-0 την Καβάλα για την 1η αγωνιστική των playouts. Με νίκη μπήκε στη διαδικασία και ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος επικράτησε 1-0 εκτός έδρας του Μακεδονικού με γκολ του Κοντονίκου στο 23′.

Τέλος, Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0.