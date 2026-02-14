MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Ο Ηρακλής μπήκε με το δεξί στα playoffs νικώντας τον Αστέρα Β’

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ιδανικό τρόπο μπήκε στα playoffs της Super League 2 ο Ηρακλής. O Γηραιός επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Αστέρα AKTOR Β’ εντός έδρας και πήρε αέρα τεσσάρων βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μάναλης άνοιξε το σκορ στο 12′ και ο Τσάκλα σφράγισε τη νίκη στο 56′ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που επωφελήθηκε από το 0-0 στην Καρδίτσα ανάμεσα στην Αναγέννηση και τη Νίκη Βόλου.

Επιβλητικός ήταν ο ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος διέλυσε με 4-0 την Καβάλα για την 1η αγωνιστική των playouts. Με νίκη μπήκε στη διαδικασία και ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος επικράτησε 1-0 εκτός έδρας του Μακεδονικού με γκολ του Κοντονίκου στο 23′.

Τέλος, Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0.

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Αγρότες: Ολονύχτια παραμονή στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για Akyla: Για να γελάνε οι κότες, σαν λούτρινο αρκουδάκι είναι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κέρκεζ: Ο Άρης δεν τα παρατάει ποτέ, πάμε για νίκη στον Βόλο

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μπέσσυ Αργυράκη: Θα ήθελα πολύ να ήμουν στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι της Eurovision

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Αγρότες – Μαρούδας: “Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της