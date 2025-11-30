Super League 2: Ήττα του Μακεδονικού με 3-0 στην Τρίπολη

Ο Αστέρας AKTOR αντιμετώπισε τον Μακεδονικό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στη Super League 2 και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις και τις νίκες, επικρατώντας με σκορ 3-0, περνώντας στην 4η θέση της κατάταξης.

Από την άλλη, ο Μακεδονικός παρέμεινε στην τελευταία θέση του Βορείου ομίλου, με πέντε βαθμούς.

Στο 7′ ο Τερεζίου εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λάσκαρης με δυνατή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.

Το 2-0 έγινε στο 35’, όταν ο Γραμμένος με εξαιρετική ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή, κέρδισε το πέναλτι από τον Γουναρίδη. Ο ίδιος εκτέλεσε και το πέναλτι κάνοντας δύο τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας είχε και πάλι την πρωτοβουλία, χωρίς να νιώσει απειλή από τον Μακεδονικό, ο οποίος δυσκολευόταν μεσοεπιθετικά, δείχνοντας αδυναμία να παράξει φάσεις.

Το 3-0 διαμορφώθηκε στο 83’ και πάλι με πέναλτι… καρμπόν, όπως και το δεύτερο, μετά από ανατροπή του Φρίμπονγκ. Ο Γραμμένος ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν ξανά εύστοχος και έδωσε τρεις νέους βαθμούς στην ομάδα του.

Όσον αφορά στον Μακεδονικό, προσπάθησε κυρίως με μακρινά σουτ να γίνει απειλητικός προς τον κίπερ Αρχοντάκη, αλλά οι προσπάθειες των φιλοξενουμένων δεν βρήκαν στόχο.

Αστέρας AKTOR Β’ (Αντωνόπουλος): Αρχοντάκης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμυράς, Φρόκου, Φερνάντεθ, Σιμόνι, Κεδίκογλου, Γραμμένος.

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Κούφας, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ, Καντάβ, Καπνίδης.

Πηγή: metrosport.gr