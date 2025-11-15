Super League 2: Αυτή είναι η ενδεκάδα του Μακεδονικού κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Μακεδονικός δίνει στις 14:00 κρίσιμο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναγέννησης Καρδίτσας, για την 10η αγωνιστική της Super League 2, στο ντεμπούτο του Γιώργου Τυριακίδη στον πάγκο της ομάδας.

Οι παίκτες που επιλέχθηκαν να ξεκινήσουν στην αναμέτρηση είναι οι εξής:

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Μορέρ, Καλαϊτζής, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Καραμπέρης, Καρτάλης, Καντάβ, Καπνίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Γκόλιας, Μπούσης, Γιαξής, Στίκας, Κάσσος, Νοικοκυράκης, Μουστακόπουλος, Πολέτο, Καρίμ, Καμπετσής.