Super League 2: Άρωμα γυναίκας στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα
Διαιτητική ομάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες ορίστηκε στον τελικό του Super Cup της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα.
Ο αγώνας του πρωταθλητή του Βορείου Ομίλου (Ηρακλής) και του Νοτίου (Καλαμάτα) θα διεξαχθεί το Σάββατο (18:30) στο ΟΑΚΑ και διαιτητής θα είναι η Ελένη Αντωνίου.
Η έμπειρη διαιτητής θα έχει βοηθούς τις Βασιλεία Τσικλητάρη και Ζωή Παπαδοπούλου, ενώ χρέη τέταρτης διαιτητή θα εκτελέσει η Αναστασία Μυλοπούλου.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Τσικλητάρη (Πιερίας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)
4ος: Μυλοπούλου (Καβάλας)