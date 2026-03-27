Super League 2: Άρωμα γυναίκας στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα

Διαιτητική ομάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες ορίστηκε στον τελικό του Super Cup της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα.

Ο αγώνας του πρωταθλητή του Βορείου Ομίλου (Ηρακλής) και του Νοτίου (Καλαμάτα) θα διεξαχθεί το Σάββατο (18:30) στο ΟΑΚΑ και διαιτητής θα είναι η Ελένη Αντωνίου.

Η έμπειρη διαιτητής θα έχει βοηθούς τις Βασιλεία Τσικλητάρη και Ζωή Παπαδοπούλου, ενώ χρέη τέταρτης διαιτητή θα εκτελέσει η Αναστασία Μυλοπούλου.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)

Βοηθοί: Τσικλητάρη (Πιερίας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

4ος: Μυλοπούλου (Καβάλας)