Super League 2: Άρωμα γυναίκας στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα

Διαιτητική ομάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες ορίστηκε στον τελικό του Super Cup της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα.

Ο αγώνας του πρωταθλητή του Βορείου Ομίλου (Ηρακλής) και του Νοτίου (Καλαμάτα) θα διεξαχθεί το Σάββατο (18:30) στο ΟΑΚΑ και διαιτητής θα είναι η Ελένη Αντωνίου.

Η έμπειρη διαιτητής θα έχει βοηθούς τις Βασιλεία Τσικλητάρη και Ζωή Παπαδοπούλου, ενώ χρέη τέταρτης διαιτητή θα εκτελέσει η Αναστασία Μυλοπούλου.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)

Βοηθοί: Τσικλητάρη (Πιερίας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

4ος: Μυλοπούλου (Καβάλας)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Με προβλήματα στη Βουδαπέστη η Εθνική Ελλάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μία συγκέντρωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Όχι στον πόλεμο, να φύγουνε οι βάσεις από την Ελλάδα” – Αντιπολεμική πορεία στο κέντρο – Βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Απάντηση Φλωρίδη στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου – Δείτε βίντεο