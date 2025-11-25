SUPER 3: “Υπήρξε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης”

Στη διαδικτυακή εκπομπή του, ο SUPER 3 αποκάλυψε ότι υπήρξε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία με φόντο την ΠΑΕ Άρης.

Αποκαλυπτικό χαρακτήρα είχε η διαδικτυακή εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του Άρη καθώς ο SUPER 3 αποκάλυψε επαφή ανθρώπων του Άρη με μεγάλο επιχειρηματία, με πρωτοβουλία του τελευταίου, έπειτα από το ενδιαφέρον επένδυσης του στην ΠΑΕ Άρης. Για την ακρίβεια σημειώθηκε ότι στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον του επιχειρηματία, στοιχείο το οποίο δείχνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υπαρκτό. Σημειώθηκε επίσης ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας σκοπεύει να προχωρήσει σύντομα σε επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Στην εκπομπή των οργανωμένων οπαδών τονίστηκε επίσης ότι ο Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να υποστηριχθεί στην τεχνική ηγεσία όπως είναι απαραίτητη και η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ομάδας.

Πηγή: gazzetta.gr