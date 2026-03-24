Super 3 για τα γενέθλια του Άρη: “Να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο της πόλης”

O Άρης ετοιμάζεται να κλείσει 112 χρόνια ιστορίας την Τετάρτη, στις 25 Μαρτίου, και ο Super 3 θα γιορτάζει τα γενέθλια των κιτρινόμαυρων.

Αναλυτικά το μήνυμα του Super 3: «Την Τρίτη 24/3, μετά τις 20:00, στα γραφεία του Κεντρικού SUPER 3, στήνουμε το δικό μας ψηστήρι για να γιορτάσουμε τα 112 χρόνια του ΑΡΗ.

Καλείται όλος ο λαός της ομάδας να δώσει το παρών, για να βρεθούμε κοντά με τα αδέρφια μας και να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο της πόλης. Τον σύλλογο που από το 1914 εκφράζει κάτι πολύ πιο βαθύ από έναν αθλητικό οργανισμό. Μια ιδέα. Μια ταυτότητα. Μια στάση ζωής.

Ο ΑΡΗΣ, με τα χρώματα του Βυζαντίου, το κίτρινο και το μαύρο, δεν υπήρξε ποτέ μόδα, ούτε σημαία ευκαιρίας. Δεν έμαθε να ακολουθεί το ρεύμα, ούτε να υπηρετεί συμφέροντα. Είχε πάντοτε έναν λαό περήφανο και ανυπότακτο. Έναν λαό που στέκεται δίπλα στην ιδέα και όχι δίπλα σε πρόσωπα.

Για εμάς, ο ΑΡΗΣ δεν είναι μια ομάδα. Είναι κομμάτι της ψυχής μας. Είναι μνήμη, αγώνας και πίστη. Και εμείς, οι πιστοί στρατιώτες αυτής της ιδέας, θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε όπως της αξίζει.

Την Τρίτη, μαζευόμαστε όλοι εκεί.

Για τον ΑΡΗ. Για την ιστορία του. Για όσα μας ενώνουν.

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SUPER 3

ΤΡΙΤΗ 24/3 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20:00

112 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΗΣ».