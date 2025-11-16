MENOY

Στολτίδης: Δείξαμε ότι έχουμε προσωπικότητα και μέταλλο πρωταθλητή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Ιεροκλής Στολτίδης μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄ για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ήταν πολύ δύσκολη νίκη, καθώς γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μία πολύ καλή ομάδα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά όλοι εδώ στην Τρίπολη και η ομάδα αυτή δεν βρίσκεται τυχαία σε αυτήν τη βαθμολογική θέση. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη για τη δική μας πορεία, καθώς δεν πέρασε κανείς νικηφόρα από εδώ μέσα.

Μπορεί να μην είχαμε τις πολλές και μεγάλες φάσεις, αλλά είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν κινδυνεύσαμε ούτε μία στιγμή στην άμυνά μας. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να σκοράρουμε, αλλά κρατάμε την ουσία, που είναι ότι πήραμε τη νίκη.

Η ομάδα ήταν πολύ καλή, τα παιδιά κινήθηκαν πάνω στο πλάνο μας και ανταποκρίθηκαν απολύτως στις ανάγκες του παιχνιδιού. Σε μία πορεία πρωταθλητισμού μπορεί να βρεθείς σε μία όχι καλή ημέρα και εκεί πρέπει να νικήσεις. Εμείς δείξαμε ότι έχουμε την προσωπικότητα και το μέταλλο του πρωταθλητή».

