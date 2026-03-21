Στο πένθος η οικογένεια του Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπουτοβίνος

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μπουτοβίνου.

Πρόκειται για έναν ιστορικό παράγοντα τόσο της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, όσο και της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

“Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της.

Ο Γιώργος Μπουτοβίνος “έφυγε” από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ.

Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μια πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας μας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη “χρυσή” εποχή του ΑΡΗ με συμβολή σε ιστορικές στιγμές, όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ με προσφορά σε πολλά τμήματα του Συλλόγου μας.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Reuters: Ο Τραμπ έχασε τον έλεγχο του πολέμου στο Ιράν – Οι λάθος υπολογισμοί, τα όρια της εξουσίας και οι εναλλακτικές λύσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 9θέσιο βαν συγκρούστηκε με ΙΧ στην διασταύρωση αεροδρομίου – Δύο τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γροιλανδία: Δανοί στρατιώτες θα ανατίναζαν αεροδρόμια για να εμποδίσουν αμερικανική εισβολή

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Με 6 πρωινές συνήθειες, ο εγκέφαλος διατηρείται σε φόρμα μακροπρόθεσμα – Προτάσεις νευρολόγων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η διαδικασία των απολυμάνσεων στο λιμάνι για την αποτροπή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Και την ΕΡΤ την ενδιαφέρουν τα νούμερα αλλά μπορεί να μην κάνει τα πάντα για τα νούμερα