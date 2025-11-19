Στο Hall of Fame του παγκόσμιου τένις ο Ρότζερ Φέντερερ

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα εισαχθεί στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις (ITHF), σε μια εορταστική εκδήλωση που έχει οριστεί για τον Αύγουστο του 2026 στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, ανακοίνωσε σήμερα (19/11) η ITHF.

Ο Φέντερερ κέρδισε 20 Grand Slam κι έγινε ο πρώτος άνδρας τενίστας που έφτασε το σημείο αναφοράς, ενώ κατάκτησε 103 τίτλους καριέρας πριν αποσυρθεί το 2022. Διατήρησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για 237 συνεχόμενες εβδομάδες, αριθμός ρεκόρ, μεταξύ 2004 και 2008.

«Είναι τεράστια τιμή να εισαχθώ στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις και να στέκομαι δίπλα σε τόσους πολλούς από τους μεγάλους πρωταθλητές του αθλήματος… το να αναγνωρίζομαι με αυτόν τον τρόπο από το άθλημα και από τους συνομηλίκους μου είναι βαθιά συγκινητικό», υπογράμμισε ο θρυλικός Ελβετός σε δήλωση που κοινοποίησε η ITHF.

Ο Φέντερερ κατείχε την πρώτη θέση στην κατάταξη της ATP για 310 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας του και είχε μακροχρόνια αντιπαλότητα με τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τους δύο άλλους στους «τρεις μεγάλους» του ανδρικού τένις εκείνη την εποχή.

«Καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πάντα εκτιμούσα την ιστορία του τένις και το παράδειγμα που έθεσαν όσοι ήρθαν πριν από εμένα… Ανυπομονώ να επισκεφθώ το Νιούπορτ τον επόμενο Αύγουστο για να γιορτάσω αυτή την ξεχωριστή στιγμή με την κοινότητα του τένις», πρόσθεσε ο 44χρονος.