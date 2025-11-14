Στην Αθήνα για μισή μέρα ο Ρότζερ Φέντερερ – Έπαιξε τρίλεπτους αγώνες με 18 διαφορετικούς παίκτες

Την Πέμπτη (14/11) το πρωί ελάχιστοι είδαν τον διάσημο Ελβετό τενίστα Ρότζερ Φέντερερ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου αφίχθη με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, έμεινε στην Αθήνα για μισή μόλις μέρα καλεσμένος της NetJets, κορυφαίας εταιρίας private jet servises στον κόσμο, προκειμένου να δώσει το παρών σε ένα καθαρά ιδιωτικό event που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις τένις του Four Seasons στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Δεκαοχτώ τυχεροί πελάτες της συγκεκριμένης εταιρίας είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τον κορυφαίο Ελβετό τενίστα, σε αγώνες διάρκειας μόλις τριών λεπτών.

Αυτό έγινε ώστε να παίξουν όλοι με τον Φέντερερ -αντιμετώπισε μέχρι και δύο παίχτες μαζί- αφού ο χρόνος της παραμονής του στην Αθήνα ήταν περιορισμένος και δεν υπήρχε η δυνατότητα για ολόκληρα σετ.

Ο ίδιος εμφανίσθηκε χαλαρός, απόλαυσε όλες τις αναμετρήσεις, αστειεύτηκε με τους αντιπάλους του και έβγαλε ένα μικρό λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχε σουίτα του ξενοδοχείου στη διάθεσή του, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ότι δεν θα έμενε στην Αθήνα, αλλά θα αναχωρούσε αμέσως λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπερ και εγένετο.