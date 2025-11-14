MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για μισή μέρα ο Ρότζερ Φέντερερ – Έπαιξε τρίλεπτους αγώνες με 18 διαφορετικούς παίκτες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την Πέμπτη (14/11) το πρωί ελάχιστοι είδαν τον διάσημο Ελβετό τενίστα Ρότζερ Φέντερερ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου αφίχθη με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, έμεινε στην Αθήνα για μισή μόλις μέρα καλεσμένος της NetJets, κορυφαίας εταιρίας private jet servises στον κόσμο, προκειμένου να δώσει το παρών σε ένα καθαρά ιδιωτικό event που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις τένις του Four Seasons στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Δεκαοχτώ τυχεροί πελάτες της συγκεκριμένης εταιρίας είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τον κορυφαίο Ελβετό τενίστα, σε αγώνες διάρκειας μόλις τριών λεπτών.

Αυτό έγινε ώστε να παίξουν όλοι με τον Φέντερερ -αντιμετώπισε μέχρι και δύο παίχτες μαζί- αφού ο χρόνος της παραμονής του στην Αθήνα ήταν περιορισμένος και δεν υπήρχε η δυνατότητα για ολόκληρα σετ.

Ο ίδιος εμφανίσθηκε χαλαρός, απόλαυσε όλες τις αναμετρήσεις, αστειεύτηκε με τους αντιπάλους του και έβγαλε ένα μικρό λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχε σουίτα του ξενοδοχείου στη διάθεσή του, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ότι δεν θα έμενε στην Αθήνα, αλλά θα αναχωρούσε αμέσως λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπερ και εγένετο.

Ρότζερ Φέντερερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Συναγερμός στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άδειασε βυτίο με βιομηχανικά απόβλητα σε κανάλι στο Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού – Δείτε φωτογραφίες

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Νόνη Δούνια: Όταν υπάρχουν παράπονα μεταξύ συνεργατών, καλό είναι να λύνονται κατ’ ιδίαν

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Το 2026 χαμογελά σε δύο ζώδια: Τι αλλάζει σε χρήμα, καριέρα και έρωτα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεχωριστό δρώμενο “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου από το ΚΘΒΕ σε συνεργασία με το “Olympic Day Run”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Άννα Κανδύλη: Δεν είμαι σύμφωνη να εμφανίζονται δικηγόροι και αστυνομικοί σε μόνιμη βάση στις εκπομπές