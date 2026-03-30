Στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Μούρθια ο Τρινκιέρι

THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη (1/4, 19:15) την Μούρθια, στον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της διοργάνωσης.

Σε όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της ισπανικής ομάδας έχει επικεντρωθεί η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων», υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου και των συνεργατών του, αλλά και υπό του βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι, που βρίσκεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη και θα είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με την προπόνηση που θα γίνει στο «Παλατάκι» το μεσημέρι της Τρίτης ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της Μούρθια στο PAOK Sports Arena.

*Μέσω ανάρτησής της στα Social Media και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για το χαμό του Βασίλη Γκούμα. «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με πάθος, αφοσίωση και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει το σχετικό μήνυμα των «ασπρόμαυρων».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αντρέα Τρινκιέρι ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ιωάννινα: Εκδρομή-εφιάλτης για σχολείο της Θεσσαλονίκης – Στο νοσοκομείο μαθητής, τρεις συλλήψεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 ώρες πριν

EQUALL: Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με εργαστήριο του ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: “Κάθεστε στα ίδια έδρανα με την ακροδεξιά, στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βόλος: Συνελήφθη 27χρονος που πυροβόλησε στο μάτι άνδρα μετά από διαφωνία

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 13 ώρες πριν

Ταξιδεύει στο διάστημα ο νανοδορυφόρος PeakSat του ΑΠΘ – Δείτε βίντεο