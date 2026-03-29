Στέφανος Τσιτσιπάς: Γήπεδο τένις στη Γαλλία πήρε το όνομα του – Δείτε βίντεο

Κορτ με το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά απέκτησε το προπονητικό κέντρο της Ακαδημίας του Πατρίκ Μουράτογλου στη Νότια Γαλλία.



Ο έμπειρος προπονητής ο οποίος οδήγησε στο παρελθόν σε μεγάλες επιτυχίες τη Σερένα Γουίλιαμς υπήρξε για χρόνια μέντορας του Έλληνα τενίστα και ήταν πάντα δίπλα του στις σπουδαίες στιγμές του στα Grand Slam.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ως νεαρός ήταν κάθε χρόνο στην Ακαδημία Μουράτογλου για προπονήσεις αυτές τις ημέρες είναι στη Γαλλία αφού περιμένει με αγωνία να αρχίσει το Monte Carlo Masters.



Έτσι όταν έφτασε στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου τον περίμενε μια έκπληξη. Κορτ του προπονητικού κέντρου είχε πάρει το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά.



Ο Έλληνας τενίστας «ανέβασε» την ταμπέλα με το όνομά του στα social media ενώ κυκλοφόρησε και βίντεο με προπόνησή του στο συγκεκριμένο κορτ.