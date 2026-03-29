MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γήπεδο τένις στη Γαλλία πήρε το όνομα του – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Κορτ με το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά απέκτησε το προπονητικό κέντρο της Ακαδημίας του Πατρίκ Μουράτογλου στη Νότια Γαλλία. 

Ο έμπειρος προπονητής ο οποίος οδήγησε στο παρελθόν σε μεγάλες επιτυχίες τη Σερένα Γουίλιαμς υπήρξε για χρόνια μέντορας του Έλληνα τενίστα και ήταν πάντα δίπλα του στις σπουδαίες στιγμές του στα Grand Slam. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ως νεαρός ήταν κάθε χρόνο στην Ακαδημία Μουράτογλου για προπονήσεις αυτές τις ημέρες είναι στη Γαλλία αφού περιμένει με αγωνία να αρχίσει το Monte Carlo Masters. 

Έτσι όταν έφτασε στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου τον περίμενε μια έκπληξη. Κορτ του προπονητικού κέντρου είχε πάρει το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά. 

Ο Έλληνας τενίστας «ανέβασε» την ταμπέλα με το όνομά του στα social media ενώ κυκλοφόρησε και βίντεο με προπόνησή του στο συγκεκριμένο κορτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το Ισραήλ πιέζει για επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ διαφωνούν – Ο ρόλος Κίνας και Ρωσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Σύλληψη 40χρονου στον Βόλο για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κεντρική Μακεδονία – 32 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Επιμένει ο Τραμπ: “Είμαστε σε συνομιλίες με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Το Ισραήλ βομβάρδισε πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη