Στέφανος Τσιτσιπάς – Αντρέι Ρούμπλεφ 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στα προημιτελικά για τον Έλληνα τενίστα στη Ντόχα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ [(6-3, 7-6(2)] από τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα στο Κατάρ (ATP 500) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παρότι δέχθηκε μόλις δύο μπρέικ σε ολόκληρο το παιχνίδι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να “σπάσει” ούτε μία φορά το σερβίς του αντιπάλου του και ο Αντρέι Ρούμπλεφ πανηγύρισε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Το παιχνίδι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει από νωρίς στο πρώτο σετ του αγώνα, αφού ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκανε μπρέικ μόλις στο δεύτερο σερβίς του στο ματς και πήρε το προβάδισμα της αναμέτρησης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε στη συνέχεια μπρέικ πόιντ για να “απαντήσει” στον Ρώσο και δέχθηκε δεύτερο μπρέικ για να κλείσει το πρώτο σετ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η “μάχη” ήταν μεγαλύτερη, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι και το φινάλε και το νικητή να αναδεικνύεται σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Αντρέι Ρούμπλεφ βρήκε από το ξεκίνημα δύο μίνι μπρέικ για να φθάσει στο 3-0 και παρά τη μείωση του σκορ από τον Στέφανο Τσιτσιπά στη συνέχεια έκανε το 7-6 και το 2-0 στο ματς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε έτσι από τη συνέχεια του τουρνουά της Ντόχας του Κατάρ, αλλά έστω κι έτσι, κέρδισε αρκετούς βαθμούς για να ανέβει και στην κατάταξη της ATP.

Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

