Στέφανος Τσιτσιπάς – Αντρέι Ρούμπλεφ 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στα προημιτελικά για τον Έλληνα τενίστα στη Ντόχα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ [(6-3, 7-6(2)] από τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα στο Κατάρ (ATP 500) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παρότι δέχθηκε μόλις δύο μπρέικ σε ολόκληρο το παιχνίδι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να “σπάσει” ούτε μία φορά το σερβίς του αντιπάλου του και ο Αντρέι Ρούμπλεφ πανηγύρισε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Το παιχνίδι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει από νωρίς στο πρώτο σετ του αγώνα, αφού ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκανε μπρέικ μόλις στο δεύτερο σερβίς του στο ματς και πήρε το προβάδισμα της αναμέτρησης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε στη συνέχεια μπρέικ πόιντ για να “απαντήσει” στον Ρώσο και δέχθηκε δεύτερο μπρέικ για να κλείσει το πρώτο σετ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η “μάχη” ήταν μεγαλύτερη, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι και το φινάλε και το νικητή να αναδεικνύεται σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Αντρέι Ρούμπλεφ βρήκε από το ξεκίνημα δύο μίνι μπρέικ για να φθάσει στο 3-0 και παρά τη μείωση του σκορ από τον Στέφανο Τσιτσιπά στη συνέχεια έκανε το 7-6 και το 2-0 στο ματς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε έτσι από τη συνέχεια του τουρνουά της Ντόχας του Κατάρ, αλλά έστω κι έτσι, κέρδισε αρκετούς βαθμούς για να ανέβει και στην κατάταξη της ATP.