Στα τελικά του Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική χάντμπολ γυναικών – Δείτε βίντεο

Την πρόκρισή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών.

Η Εθνική ομάδα μπορεί να ηττήθηκε 38-16 από την Αυστρία, αλλά η εμφάνιση της απέναντι στην Ισπανία στην Κοζάνη και η συνολική παρουσία της στον 6ο όμιλο της έδωσαν το 4ο και τελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση μέσω της ειδικής βαθμολογίας των ομάδων που κατέλαβαν την 3η θέση στους ομίλους τους.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί 3-20 Δεκεμβρίου σε 5 χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία) και η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσα στον Μάιο.

«Ζούμε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας»

Μενέλαος Δανήλος (ομοσπονδιακός τεχνικός): «Είναι μια ιστορική πρόκριση για την Εθνική ομάδα. Σήμερα κάναμε ένα κακό ματς γιατί είχαμε πολύ άγχος. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα για το γυναικείο χάντμπολ και δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε αγωνιστικά. Όμως τα προκριματικά είναι μια μεγάλη σειρά αγώνων και δίκαια προκριθήκαμε. Και μόνο με την εμφάνιση μας με την Ισπανία το αξίζαμε. Ζούμε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια».

Μάγδα Κεπεσίδου (αρχηγός- διεθνής τερματοφύλακας): «Κρατάμε τη σπουδαία πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενες, ήταν ένα όνειρο από τότε που ξεκινήσαμε στην Εθνική ομάδα. Το 2026 θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία. Είναι η χρονιά της Εθνικής Γυναικών. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι το EURO θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμες 100% σωματικά, αγωνιστικά και πνευματικά».

Βάσια Γκάτζιου (διεθνής δεξιά εξτρέμ): «Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Είμαστε υπερήφανες και χαρούμενες που εκπληρώσαμε το στόχο μας. Ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα, τα δάκρυα μας τρέχουν συνέχεια, είμαστε πολύ συγκινημένες. Αυτές τις στιγμές φυσικά δεν ξεχνάμε την Αγνή (Ζυγούρα) που είναι και αυτή από τις παλαιότερες αθλήτριες. Η πρόκριση ανήκει και στην Αγνή. Την περιμένουμε να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό της και να ενισχύσει πάλι την Εθνική μας».

ΑΥΣΤΡΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 38-16

ΑΥΣΤΡΙΑ (Τάιστερμαν): Λ. Ίβαντσοκ, Κ. Πάντζα 1, Μπάρνιακ, Μπάλιακ 2, Ματίσεβιτς 3, Σλέγκελ 3, Ντράματς 5, Κόβατς, Σ. Ιβάνκοκ 3, Λάιτνερ 3, Σάντερ, Σαμπάτνιτς 2, Α. Πάντζα 2, Μαρκστάινερ 1, Στάνκοβιτς 5, Έγκερ 8.

ΕΛΛΑΔΑ (Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 2, Παπαδοπούλου, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου, Ν. Κεπεσίδου 1, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 3, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 3, Μανιά 1, Τσάκαλου 3, Στουγιαννίδου 1, Χριστοπούλου, Σεβδίλη

Διαιτητές: Ράους- Λίντσερ (Λουξεμβούργο), Παρατηρητής: Χογκοβάτζε (Γεωργία), Δίλεπτα: 4-2 Πέναλτι: 1/1-3/6

Προκριματικά EURO 2026 Γυναικών

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα(6ος όμιλος)

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Ισπανία- Ελλάδα 35-15

Αυστρία- Ισραήλ 39-30

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Ελλάδα- Αυστρία 22-29

Ισραήλ- Ισπανία 22-38

3η αγωνιστική (Παρασκευή 3 Απριλίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα 24-32

Αυστρία- Ισπανία 24-29

4η αγωνιστική (Κυριακή 5 Απριλίου 2026)

Ισπανία- Αυστρία 34-24

Ελλάδα- Ισραήλ 35-28

5η αγωνιστική (Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία 22-24

Ισραήλ- Αυστρία 23-38

6η αγωνιστική (Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026)

Αυστρία- Ελλάδα 38-16

Ισπανία- Ισραήλ 31-13

Τελική Βαθμολογία (σε 6 ματς)

Ισπανία 12

2. Αυστρία 8

3. Ελλάδα 4

Ισραήλ 0

Ειδική βαθμολογία 3ων των 6 ομίλων (σε 4 παιχνίδια)

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος- Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος- Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος-

4. Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-

Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος- Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-

Η τελευταία αγωνιστική

Γαλλία- Φινλανδία 39-16

Ελβετία- Ιταλία 38-19

Σλοβενία- Βόρεια Μακεδονία 27-18

Ισλανδία- Πορτογαλία 32-24

Σερβία- Ουκρανία 30-21