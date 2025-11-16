MENOY

Σπουδαία κίνηση από την ΚΑΕ Ηρακλής: Τίμησε τους νικητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι φίλοι του Ηρακλή στο ημίχρονο του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου στο Ιβανώφειο, καθώς η κυανόλευκη ΚΑΕ τίμησε τους δύο μεγάλους νικητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, τη Ματίνα Νούλα και τον Παναγιώτη Καραΐσκο.

Μαζί τους βραβεύτηκε και ο προπονητής της πρωταθλήτριας, Ιάσων Ιωαννίδης, για τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχία.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι δύο αθλητές του Ηρακλή γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε το Ιβανώφειο.

Η ΚΑΕ Ηρακλής συνεχίζει να τιμά αθλητές που διακρίνουν τον σύλλογο σε πανελλήνιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της στην προώθηση των αξιών του αθλητισμού και στην ανάδειξη κορυφαίων πρωταθλητών.

ΚΑΕ Ηρακλής

