Σοκ στους Λέικερς με Ντόντσιτς: Χάνει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, αγώνας δρόμου για τα play off

Σα να μην έφταναν τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη περίοδο ο Λούκα Ντόντσιτς, με τη δικαστική διαμάχη που δίνει απέναντι στη σύζυγό του, για την επιμέλεια των παιδιών τους, μετά το διαζύγιο, ο Σλοβένος έχει να αντιμετωπίσει και έναν σοβαρό τραυματισμό, που όπως όλα δείχνουν θα τον αφήσει εκτός αγώνων, στο υπόλοιπο της κανονικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσσος των Λέϊκερς έχει υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου, δευτέρου βαθμού και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του, θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου.

Ο Ντόντσιτς ένιωσε μία έντονη ενόχληση στο παιχνίδι της Πέμπτης (02/04), κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, μετά από μια απότομη προσγείωση στην τρίτη περίοδο και μεταφέρθηκε με έντονους πόντους εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, ενώ θα ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβει τα play off, τα οποία αρχίζουν στις 18 Απριλίου.

Με τα τωρινά δεδομένα πάντως, η συμμετοχή του Σλοβένου άσσου, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

