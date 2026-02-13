Σοκ στον ΠΑΟΚ με Πέλκα – Πόσο θα μείνει εκτός

Δεν θα προλάβαινε ούτως ή άλλως ο Δημήτρης Πέλκας να προσφέρει τις υπηρεσίες του, στον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Το δυσάρεστο είναι πως θα μείνει εκτός για ένα μήνα.

Ο Πέλκας υπέστη θλάση και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, στα κρίσιμα ματς με αντίπαλο την Θέλτα (για τα πλέι οφ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης), όπως και στα υπόλοιπα που ακολουθούν τον Φεβρουάρι, ενώ πάρα πολύ δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος, στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στις 8 Μαρτίου.

Ο ΠΑΟΚ χάνει έναν υπερπολύτιμο παίκτη για τον επόμενο μήνα και την απουσία του Πέλκα θα κληθεί να την διαχειριστεί ο προπονητής με τους συνεργάτες του.

Εκτός δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι και οι Κωνσταντέλιας (σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου μετά τον αγώνα Κυπέλλου) αλλά και ο Ντεσπόντοφ. Ερωτηματικό για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει είναι ο Κροάτης Ιβανούσετς.

Πηγή: metrosport.gr