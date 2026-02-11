MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σλούκας: Πιθανόν να έχει αδειάσει το δικό μου ντεπόζιτο για την Εθνική ομάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας έδωσε το «παρών» στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, όπου βράβευσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως καλύτερο προπονητή της χρονιάς, ενώ παρέλαβε και βραβείο ως μέλος της Εθνικής ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινού μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας.

Μιλώντας στο Gazzetta δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει στο 100% το μέλλον του στην Εθνική ομάδα, ωστόσο εξήγησε ότι ίσως και να έχει αδειάσει το… ντεπόζιτό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

Για την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο των νικητών: «Νομίζω η πίστη ότι όλοι μαζί μπορέσαμε να φέρουμε κάτι καλό. Η παρουσία του Βασίλη (σ.σ. Σπανούλη) έδεσε πολύ καλά, τόσο το κλίμα όσο και τη σχέση μεταξύ προπονητών και παικτών. Έχει περάσει πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, γνωρίζει τα «κουμπιά» και φυσικά υπήρχαν προσωπικότητες που έδωσαν ψυχή το περασμένο καλοκαίρι για να καταφέρουμε κάτι όμορφο».

Για το αν είναι η σχέση με τον Σπανούλη καλή επειδή τον έζησε και ως παίκτη: «Γενικά έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Προσωπικά με τον Βασίλη, ήμασταν ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο πριν από περίπου 15 χρόνια. Μετέφερε τη νοοτροπία του νικητή που τον διακατέχει και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να μας δέσει ως ομάδα και να πετύχουμε κάτι όμορφο».

Για το αν υπάρχει ακόμα «βενζίνη» στο «γαλανόλευκο» ντεπόζιτο του Κώστα Σλούκα ενόψει της επόμενης διοργάνωσης: «Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά θεωρώ ότι πιθανόν να έχει τελειώσει το ντεπόζιτο. Θα δούμε…»

Για τις δικές του εξαιρετικές εμφανίσεις σε μια συνεχόμενη περίοδο και με Eurobasket στα πόδια του: «Δεν υπάρχει μυστικό. Προπόνηση, αυτοπεποίθηση, πίστη στην ομάδα και στον εαυτό μου. Αυτά. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν παίζεις καλά και άλλα που παίζεις ακόμη καλύτερα. Το σημαντικό είναι να είσαι λοκαρισμένος στο κεφάλι σου, να ξέρεις τι κάνεις και τι ζητάς μέσα στο γήπεδο και να δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις για να πετύχει η ομάδα το αποτέλεσμα που χρειάζεται».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βράβευσε και τι έχει να θυμάται από εκείνον: «Τι να πρωτοθυμηθώ. Για μένα, όπως και για πολύ κόσμο, ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από την Ευρώπη. Όχι μόνο βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων, αλλά συνολικά ως προσωπικότητα. Είναι ένας προπονητής που με πίστεψε πάρα πολύ από την αρχή. Του χρωστάω πολλά, γιατί δεν μου έμαθε μόνο πώς να αντιμετωπίζω καταστάσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά και πώς να σκέφτομαι γενικότερα, ακόμη και εκτός παρκέ. Ακόμη και όταν φωνάζει στα τάιμ άουτ, υπάρχει λόγος· οπότε το κεφάλι κάτω και προχωράς».

Κώστας Σλούκας

