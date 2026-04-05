Σε τεχνητό κώμα μπήκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Φεύγει εκτάκτως για Βουκουρέστι ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Δύσκολες ώρες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, αφού η κατάσταση της υγείας του φαίνεται ότι έχει χειροτερέψει και στη Ρουμανία υποστηρίζουν πλέον ότι βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου και μετά από νέες αρρυθμίες στην καρδιά του μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να τον θέσουν σε τεχνητό κώμα προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να μειώσουν την καταπόνηση του οργανισμού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του digisport.ro, ο Ρουμάνος προπονητής και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις ζωτικές του λειτουργίες. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και βρίσκεται κοντά του, με εξαίρεση τον τεχνικό του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει σε λίγες ώρες τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Super League και μετά το φινάλε της αναμέτρησης αναμένεται να φύγει απευθείας για την πατρίδα του, με ιδιωτική πτήση, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του και θρύλου του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γρηγορίου: Είμαστε η ομάδα που άξιζε τη νίκη – Είχε ενοχλήσεις ο Ράτσιτς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Καρτέρι με καλάσνικοφ σε σπίτι στην Αιτωλοακαρνανία – Ξυλοκόπησαν τον πατέρα και πυροβόλησαν τον γιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αναποδογύρισε τζιπ μετά από τροχαίο στην Πάτρα, απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο – Χειρουργήθηκε στο κεφάλι

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Η Μαρία Αντωνά θα κάνει Πάσχα με τον Γιώργο Λιάγκα στην Τήνο: “Πραγματικά ανυπομονώ”