Σάλος με live μετάδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι είχε πιει πριν βγει στον αέρα

Ένα απρόοπτο και άκρως επεισοδιακό ρεπορτάζ από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λιβίνιο της Ιταλίας, έχει γίνει το απόλυτο viral τις τελευταίες ώρες.

Πρωταγωνίστρια είναι η Αυστραλή αθλητικογράφος του Channel Nine, Ντάνικα Μέισον, η οποία εμφανίστηκε να μπερδεύει τα λόγια της και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «ήπιε ένα ποτό» πριν βγει ζωντανά στον αέρα και πρόσθεσε ότι «είχε εκτιμήσει λανθασμένα την κατάσταση», όπως σημειώνει η Daily Mail.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής Today. Η Μέισον, η οποία βρισκόταν στη μέση μιας χιονοθύελλας, υποτίθεται ότι θα μετέδιδε τα νέα για τις επιδόσεις των Αυστραλών αθλητών. Αντ’ αυτού, άρχισε να μιλάει με βαριά, μπερδεμένη άρθρωση για εντελώς άσχετα θέματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις τιμές του καφέ στην Ιταλία σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια έκανε μια εντελώς ακατανόητη αναφορά σε… ιγκουάνα, λέγοντας: «Δεν είμαι σίγουρη για τα ιγκουάνα; Πού το πάμε με αυτό; Τέλος πάντων, ας μπούμε στα αθλητικά…».

Το αποκορύφωμα ήρθε όταν, στο τέλος της σύνδεσης, η δημοσιογράφος έπεσε στο χιόνι για να κάνει «αγγελάκια». Οι παρουσιαστές στο στούντιο προσπάθησαν αρχικά να «καλύψουν» την κατάσταση, αποδίδοντας την περίεργη ομιλία της στο τσουχτερό κρύο που «πάγωσε τα χείλη της».

Η δημόσια παραδοχή και η συγγνώμη

Την Πέμπτη το πρωί, η Μέισον εμφανίστηκε ξανά ζωντανά, αυτή τη φορά για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της. Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν βγει στον αέρα και εξήγησε πως ο συνδυασμός του ποτού με το υψόμετρο, το έντονο κρύο και το γεγονός ότι δεν είχε φάει βραδινό, επιδείνωσαν την κατάστασή της.

«Εκτίμησα εντελώς λάθος την κατάσταση… Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι αυτό το πρότυπο που θέτω για τον εαυτό μου και λυπάμαι ειλικρινά. Είμαι καλά, μάλλον απλά λίγο ντροπιασμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντί για επικρίσεις, η ειλικρίνειά της προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα στήριξης.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Καρλ Στεφάνοβιτς, την υποστήριξε άμεσα, λέγοντάς της να μην ανησυχεί καθόλου. Παράλληλα, στελέχη της τηλεόρασης τόνισαν ότι δεν υπάρχει λόγος απόλυσης, καθώς ήταν ένα ανθρώπινο λάθος χωρίς προσβλητικό περιεχόμενο.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της: «Είμαι με την Ντάνικα! Μπράβο της! Βρίσκεται στην Ιταλία, θα ήταν κουρασμένη, υπάρχει και η διαφορά ώρας. Ήθελε να γιορτάσει [τις επιτυχίες της Αυστραλίας]. Δεν τρέχει τίποτα!»

Το κλίμα γιορτής και η συνέχεια

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία διανύει τους πιο επιτυχημένους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της ιστορίας της (3 χρυσά, 2 ασημένια, 1 χάλκινο), με τη Mason να καταγράφει το πανηγυρικό κλίμα τις προηγούμενες ημέρες, μεταδίδοντας ρεπορτάζ μέσα από νυχτερινά κέντρα όπου γιόρταζαν οι αθλητές.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεών της στην Ιταλία, η δημοσιογράφος αναμένεται να ταξιδέψει στο Λας Βέγκας, όπου στις 28 Φεβρουαρίου θα καλύψει την έναρξη της σεζόν για το πρωτάθλημα ράγκμπι (NRL).