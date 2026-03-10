MENOY

Σάκκαρη – Σφιόντεκ 0-2: Η Πολωνή πήρε τη ρεβάνς για τη Ντόχα και απέκλεισε την Ελληνίδα στον τρίτο γύρο του Indian Wells

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να επαναλάβει εμφάνιση όπως στην Ντόχα, που είχε αποκλείσει στην Ίγκα Σφιόντεκ και με 0-2 σετ (6-3, 6-2) αποκλείστηκε από τον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Η Σφιόντεκ ξεπέρασε το εμπόδιο της Σάκκαρη σε 85 λεπτά, αφού η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να βάλει σε μπελά την Πολωνή, παρότι ξεκίνησε με μπρέικ το παιχνίδι. Το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης απέδειξε την ανωτερότητά του και προχώρησε στον τέταρτο γύρο, όπου θα βρει την Μούχοβα.

Η Πολωνή μετά το 0-2 της Σάκκαρη στο πρώτο σετ, έπαιξε με ψυχραιμία και έκανε άμεσα μπρέικ για να ισορροπήσει το παιχνίδι και στη συνέχεια, έσπασε για δεύτερη φορά το σερβίς της Ελληνίδας για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο σετ έβαλε από την αρχή τις βάσεις για την πρόκριση κάνοντας μπρέικ. Η Σάκκαρη απάντησε με μπρέικ και έκανε το 2-2, όμως από εκεί και πέρα η νικήτρια Σφιόντεκ πάτησε γκάζι και έκανε το 6-2 για να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει στο Μαϊάμι τη σεζόν της, αφού λάβει μέρος στο τέταρτο 1000άρι της χρονιάς (17-29/04/26).

Μαρία Σάκκαρη

