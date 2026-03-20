Σάκκαρη – Παρκς 0-2: Κακή εμφάνιση και αποκλεισμός από το Μαϊάμι Όπεν

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο.51) ηττήθηκε 2-0 σετ (6-3, 6-3) από την Αλίσια Παρκς (Νο.101) και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στο Μαϊάμι Όπεν σε μόλις 86 λεπτά αγώνα

Ο αγώνας άρχισε με καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο Μαϊάμι και αυτό ίσως έβγαλε εκτός ρυθμού τη Σάκκαρη, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να γίνει απειλητική κόντρα στην Αμερικανίδα τενίστρια, η οποία βέβαια είχε να αντιμετωπίσει τις ίδιες συνθήκες.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στο παιχνίδι, μιας και είχε 0 στα 6 και αυτό δεν μπορούσε με τίποτα να την οδηγήσει στη νίκη.