MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Ανήκω στη Σαουδική Αραβία – Θέλω να συνεχίσω εδώ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του, δηλώνοντας πως αισθάνεται απόλυτα συνδεδεμένος με τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ, μετά τη νέα του εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Χαζέμ στο King Saud University Stadium στο Ριάντ, οδηγώντας την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας, έναν βαθμό μπροστά από την Αλ Χιλάλ. Με απόδοση 9,3 σύμφωνα με το Flashscore, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Μετά το παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Ρονάλντο ήταν κατηγορηματικός: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία. Θέλω να συνεχίσω εδώ. Είναι μια χώρα που με υποδέχτηκε, όπως και την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να παραμείνω».

Στο αγωνιστικό σκέλος, άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό και «σφράγισε» τη νίκη στο 79’, μετά από ασίστ του Κομάν, δείχνοντας πως παραμένει ο ηγέτης της Αλ Νασρ. Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στα social media, έγραψε: «Πίσω εκεί που ανήκουμε. Τώρα δουλειά!».

Παράλληλα, ο 39χρονος άσος πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στο ενεργητικό του: έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει πετύχει 500 γκολ μετά τα 30 του χρόνια.

Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος: Νομίζω ότι έχω κατάθλιψη εδώ και 53 χρόνια, πήρα και χάπια αλλά με τρελάνανε

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μιχάλης Βαλάσογλου: Στον βωμό του like και του subscribe μας αρέσει κι εμάς λίγο να θολώνουμε τα όρια

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ακύλας: “Το Ferto είναι μια βιωματική ιστορία, η δική μου, η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Λύκος επιτέθηκε σε παρέα περιπατητών στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Ελένη Χατζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Λιάγκα γιατί φάσκει και αντιφάσκει, δεν το λέω με χιούμορ