Ρεκόρ, συγκίνηση και παλμός στον 13ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – Ο Γιαννάτης και η Κοκκόρου στην κορυφή

Με καταπληκτικές επιδόσεις από τους Έλληνες πρωταθλητές των μεγάλων αποστάσεων και με την ενθουσιώδη συμμετοχή 10.000 δρομέων, το καθιερωμένο νυχτερινό πάρτυ δρόμου της χώρας ξεπέρασε και φέτος όλες τις προσδοκίες!

Ο 13ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης – ZeniΘ έκανε μοναδική τη βραδιά του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, δημιουργώντας εικόνες και συναισθήματα που θα αντέξουν στον χρόνο!

Τον φετινό «Νυχτερινό» απόλαυσαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τον 84χρονο Δημήτρη Αγγελιδάκη στον Δρόμο 5.000μ. και τον 75χρονο Στάθη Παπαδόπουλο στον Ημιμαραθώνιο, μέχρι και μωρά ενός έτους που ήταν οι μικρότεροι εγγεγραμμένοι δρομείς και συμμετείχαν στον Δρόμο Ενός Μιλίου σε βρεφικό καρότσι μαζί με τους γονείς τους.

Με την παρουσία τους έλαμψαν, επίσης, οι κορυφαίοι πρωταθλητές των μεγάλων αποστάσεων, άτομα με αναπηρίες και προσωπικότητες της πόλης και της χώρας, ενώ τη γιορτινή διάθεση απογείωσαν οι εντυπωσιακές παράλληλες εκδηλώσεις, που ξεσήκωσαν δρομείς, συνοδούς και θεατές και κορυφώθηκαν με το DJ Set των “Sound of House” μπροστά από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων.

Επιπλέον, ο παγκόσμιος χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης αποτυπώθηκε μέσα από την παρουσία δρομέων από 52 χώρες και πέντε ηπείρους, με συμμετέχοντες ακόμα και από μακρινά μέρη όπως η Νέα Ζηλανδία, το Σουρινάμ, η Δομινικανή Δημοκρατία και το Μπαχρέιν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, στον Ημιμαραθώνιο δρόμο των 21,1 χιλιομέτρων την πρωτιά κατέκτησε στους άνδρες ο Ορφέας Γιαννάτης με τον εξαιρετικό χρόνο 1 ώρα 08:47, ενώ πιο πίσω τη δική τους μεγάλη μάχη έδωσαν ο Λάμπρος Μαλτέζος (1 ώρα 09:14) και ο Μανώλης Πούρικας (1 ώρα 09:17) που ακολούθησαν τον νικητή στην κορυφαία τριάδα.

Στις γυναίκες, η Αθανασία Κοκκόρου επικράτησε με πολύ καλή επίδοση (1 ώρα 16:41) και με σημαντική διαφορά από τις ανταγωνίστριές της. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε, όπως και πέρσι, η Ντενίζ Δημάκη (1 ώρα 22:10) και την τρίτη η Μαρίνα Κωνσταντίνου (1 ώρα 22:45).

Την εκκίνηση στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής» έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας και ο Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Νίκος Κωνσταντινίδης.

Ο Ορφέας Γιαννάτης δήλωσε αμέσως μετά την επικράτησή του: «Η κούρσα ήταν πολύ ωραία και την ευχαριστήθηκα. Χαίρομαι που νίκησα και που μπόρεσα να φανώ ανταγωνιστικός. Δεν ήρθα με στόχο να πετύχω έναν τέτοιον χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι αυτά που κάνουμε δουλεύουν. Όπως φαίνεται, η καλή ψυχολογία και το να χαίρομαι το τρέξιμο είναι τελικά το μυστικό».

Η Αθανασία Κοκκόρου υπογράμμισε: «Ήταν όλα πολύ ωραία, σε όλη τη διαδρομή είχε κόσμο που μας αγκάλιασε και μας εμψύχωσε. Πρώτη φορά έτρεξα σε Ημιμαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη και μου άρεσε πολύ».

Στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ., νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος, που συνδύασε την πρώτη του συμμετοχή στον «Νυχτερινό» με εκπληκτική εμφάνιση και ατομικό ρεκόρ στην απόσταση (30:36). Την κορυφαία τριάδα συμπλήρωσαν ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (32:22) και ο Γιώργος Μανουσίδης (33:25).

Στην κατηγορία των γυναικών επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ματίνα Νούλα πετυχαίνοντας νέο εντυπωσιακό ρεκόρ διαδρομής (34:37), με δεύτερη τη Ζωή Ανδρικοπούλου (36:20) και τρίτη την Ασημίνα Μύριαμ Ξενοπανάγου (38:43).

Τις εκκινήσεις έδωσαν η Βουλευτής Επικρατείας Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Αμπελοκήπων-Μενεμένης Γιώργος Καζαντζίδης.

«Ήταν η πρώτη μου φορά στη Θεσσαλονίκη και το ευχαριστήθηκα πολύ! Μου άρεσε η διαδρομή και ήταν ένα δυνατό τεστ για τον Μαραθώνιο της Αθήνας για όλους τους αθλητές, όποια διαδρομή κι αν επιλέξουν. Εμείς επιλέξαμε τα 10 χλμ. επειδή μου έλειπε ένα τέτοιο έντονο κομμάτι. Για να πω την αλήθεια ήθελα να σπάσω το φράγμα των 30 λεπτών, το είχα στο μυαλό μου, αλλά και ο χρόνος που πέτυχα αποτελεί ατομικό ρεκόρ και είναι ένα πολύ καλό δείγμα ενόψει Αθήνας», τόνισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ενώ η Ματίνα Νούλα δήλωσε: «Μου αρέσει πολύ να τρέχω εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη για τον χρόνο που έκανα. Ευχαριστώ πολύ τον προπονητή μου Ιάσονα Ιωαννίδη και πλέον πηγαίνουμε με αισιοδοξία για τον Μαραθώνιο της Αθήνας».

Στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Ορφέας Ιωάννου (14:48), με δεύτερο όπως και πέρσι τον Φίλιππο Σιώμο–Γκίζα (15:06) και με τρίτο τον 17χρονο Κωνσταντίνο Δελετζέ (15:36).

Στις γυναίκες θριάμβευσε η Μελίσα-Έλενα Αναστασάκης με νέο εκπληκτικό ρεκόρ αγώνων (15:58), επανερχόμενη στην κορυφή έπειτα από τις αντίστοιχες επιτυχίες της το 2022 και 2023 και κρατώντας στη δεύτερη θέση την περσινή νικήτρια Βασιλική Καλλιμογιάννη (16:16), ενώ τρίτη τερμάτισε η 17χρονη Βερονίκη Μπουγά (17:43).

Τις εκκινήσεις του Δρόμου 5.000μ. έδωσαν στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου και Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ο CEO της ZeniΘ που φώτισε με την ενέργειά της τη διοργάνωση, Φάμπιο Κουαράντα.

Στον Δρόμο Ενός Μιλίου, που ήταν ιδανικός για όλη την οικογένεια, στους άνδρες πρώτευσε ο Νεόφυτος Λεμονάρης (5:34), με δεύτερο τον Χαρίση Παπακαρμέζη (6:08) και τρίτο τον Γιώργο Ροβυθάκη (6:20).

Νικήτρια στις γυναίκες, αλλά και τρίτη στη γενική κατάταξη, αναδείχθηκε η Χρύσα Οικονόμου (6:11), η οποία τερμάτισε όπως και πέρσι μπροστά από την Ηλιάνα Τσορμπατσίδου (6:55), ενώ την τριάδα έκλεισε φέτος η Θεοδώρα Θεοδωρίδου (7:16).

Την εκκίνηση έδωσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού του Δήμου Παύλου Μελά, Κωνσταντίνος Γεροντίδης, μπροστά από το Δημαρχείο Παύλου Μελά.ο δικό τους ξεχωριστό μήνυμα έστειλαν μέσα από την προσπάθειά τους οι δρομείς που αγωνίστηκαν στον Δρόμο 10.000μ. συνοδεύοντας συρόμενο αμαξίδιο, όπως η ομάδα της “Never Give Up” με τρία αμαξίδια, προσφέροντας σε ισάριθμους ανθρώπους με αναπηρία τη χαρά της συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, ο Νίκος Τουλίκας, αθλητής με νοητική υστέρηση και αυτισμό, ο οποίος έχει αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στο σκι αντοχής και είναι εθελοντής δότης μυελού των οστών, συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στον «Νυχτερινό».

Με τα δικά τους running teams έτρεξαν αρκετοί από τους συνολικά 87 υποστηριζόμενους φορείς κοινωνικής προσφοράς, οι οποίοι υποστηρίζουν αλλά και υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης. Επιπλέον, χορηγοί της διοργάνωσης προέβησαν σε ανάλογες ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας τους Φορείς της επιλογής τους. Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής ευθύνης διεξήχθη ανακύκλωση όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοργάνωση, καθώς έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης, Δρόσος Χριστόπουλος, δήλωσε μετά το πέρας της διοργάνωσης: «Το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας δικαίωσε το όνομά του! Εκπληκτική ατμόσφαιρα, ανεπανάληπτο χρώμα, πολύ μεγάλες επιδόσεις και υπέροχη μουσική αποτέλεσαν την καλύτερη προβολή της χώρας μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, στους Θεσμικούς και Εθελοντικούς φορείς υποστήριξης, αλλά πάνω απ’ όλα στους 900 εθελοντές μας, το μοναδικό Registration Team και το εκπληκτικό τεχνικό επιτελείο, που μας χάρισαν για άλλη μια φορά ένα άρτιο διοργανωτικό αποτέλεσμα. Το επόμενο δρομικό μας ραντεβού: Ο επετειακός 20ός Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, την 26η Απριλίου 2026!».

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS και οι διαδρομές των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος φέρουν την επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού, World Athletics. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά, με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού – Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα τελείται με την υποστήριξη πλήθους Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων, όπως αυτοί φαίνονται στον επίσημο δικτυακό τόπο www.thesshalfmarathon.org.