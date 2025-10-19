Πρωτοπόρος ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ, με νέο θρίαμβο σε ντέρμπι!

Ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ κατατρόπωσε την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League 1, επικράτησε με 0-2 στην OPAP Arena και πάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μπάμπα και Κωνσταντέλιας οι σκόρερ των ασπρόμαυρων, που πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο εκτός έδρας ματς της Πέμπτης (23/10) κόντρα στη Λιλ.

Μόλις στο 2′ ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο 0-1, μετά από κλέψιμο του Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή και σουτ του Γιακουμάκη που απέκρουσε ο Στρακόσα. Και η δεύτερη τελική άνηκε στους φιλοξενούμενους. Στο 7′ ο Τάισον βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, σούταρε και η μπάλα έφυγε μόλις πάνω από την εστία.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 19′ για να δούμε την πρώτη καλή στιγμή από την ΑΕΚ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Βίντα έστειλε με το κεφάλι τη μπάλα προς την εστία, όμως, ο Τσιφτσής με μεγάλη επέμβαση του είπε «όχι».

Στο 25′ ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκλεισε σωστά τη γωνία του σε πλασέ του Γιόβιτς από πλάγια θέση και αποσόβησε το 1-0, ενώ στο 28′ η Ένωση έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία ε τον Κοϊτά. Στην πρώτη του προσπάθεια από το πέναλτι τον νίκησε ο Τσιφτσής και στη δεύτερη πλάσαρε άουτ!

Στο δοκάρι η κεφαλιά του Γκρούγιτς,

γκολ ο Μπάμπα και 0-1

Στο 34′ ο Ζίβκοβιτς έκλεψε, αλλά ο Γιακουμάκης παρότι είχε δύο αφύλαχτους συμπαίκτες, δεξιά και αριστερά, σούταρε και αστόχησε και στο 36′ ο Γκρούγιτς με κεφαλιά έστειλε πρώτα τη μπάλα στο έδαφος και στη συνέχεια στο οριζόντιο δοκάρι!

Το πλασέ του Τάισον στο 39′ μέσα από την περιοχή δεν βρήκε στόχο και στο 45′, στην τελευταία τελική του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. «Δράστης» ήταν ο Μπάμπα με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έπειτα από σέντρα ακριβείας του Ζίβκοβιτς.

Λάθος του Μουκουντί,

καταπληκτική προσποίηση από «Ντέλια» και 0-2

Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να διπλασιάσει τα τέρματά του με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 48′, συγκεκριμένα, ο Μουκουντί έκανε λάθος, ο Στρακόσα δεν πρόλαβε να βγει και ο Κωνσταντέλιας έγραψε το 0-2 σε κενή εστία, αφού πρώτα έκανε μαγική προσποίηση στον τερματοφύλακα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει στο 60′, με διαγώνιο σουτ του Γιόβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτσής, σε ένα χρονικό σημείο, πάντως, που ο Δικέφαλος του Βορρά ήλεγχε απόλυτα το ντέρμπι. Οι μαζεμένες αλλαγές του Νίκολιτς δεν βοήθησαν τους γηπεδούχους, ο ΠΑΟΚ είχε επιβάλλει τον ρυθμό του και κράτησε χωρίς μεγάλη δυσκολία το υπέρ του αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε.

Όλα είχαν τελειώσει, ουσιαστικά, από το 86′, όταν ο Μουκουντί αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, γιατί ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ ενώ έβγαινε τετ α τετ. Ο Στρακόσα απέτρεψε στο 87′ το 0-3, με μεγάλη απόκρουση σε φάουλ του Πέλκα, ενώ στο 90+2′ ο Πιερό αστόχησε εξ’ επαφής με κεφαλιά, στις τελευταίες φάσεις του αγώνα.

MVP

Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς έκαναν σμπαράλια την άμυνα της ΑΕΚ και ήταν οι δύο πολυτιμότεροι του ματς.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το VAR επιβεβαίωσε ότι ο Μπάμπα ήταν onside στο 0-1 του ΠΑΟΚ. Ο Γερμανός Στέγκεμαν μοίρασε συνολικά τρεις κίτρινες, ενώ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μουκουντί για ανατροπή στον Ντεσπόντοφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Μαρίν (56′ Ελίασον), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Γιόβιτς, Κοϊτά (56′ Μάνταλος).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (71′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Τάισον (71′ Τάισον), Γιακουμάκης.

