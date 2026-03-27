Πρόστιμο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την UEFA – Γιατί και πόσο “πληρώνει”

Ο ΠΑΟΚ καλείται να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε αποκλεισμός των διαδρομών, των θυρών, περιστατικό που αντιβαίνει το άρθρο 38 των κανονισμών.

Η «καμπάνα» αφορά την αναμέτρηση της Τούμπας με αντίπαλο τη Θέλτα. Σε τέτοια ζητήματα, η Ομοσπονδία δεν κάνει… σκόντο, με συνέπεια η ΠΑΕ να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο αρκετά υψηλό.

Δείτε τι αναφέρει η ενημέρωση αναλυτικά:

«ΠΑΟΚ εναντίον Θέλτα (1-2) · 19 Φεβρουαρίου 2026

Περιστατικό και κύρωση:

Αποκλεισμός δημόσιων διαδρόμων, άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

Πρόστιμο: 32.000 ευρώ».