Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ σε ΠΑΟΚ για τα σπασμένα καθίσματα στις Σέρρες

Το χέρι στην τσέπη θα βάλουν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πληρώνοντας τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα εκτός έδρας παιχνίδια με Βόλο και Πανσερραϊκό, αντίστοιχα.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τις ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τα σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό και το Δημοτικό γήπεδο των Σερρών.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1.Την Έκθεση συμβάντων της Δ/νσης Αστυνομίας Μαγνησίας, και τις Εκθέσεις του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (SUPER LEAGUE 1) και της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Βόλου την 1/11/2025 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ βίαιη καταστροφή σαράντα (40) περίπου πλαστικών καθισμάτων του ανωτέρω Σταδίου, επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν.4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

Τις Εκθέσεις συμβάντων της Δ/νσης Αστυνομίας Σερρών και το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα που της διαβίβασε το ΑΤ Σερρών, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών στις 2/11/2025 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βίαιη καταστροφή τριάντα εννέα (39) πλαστικών καθισμάτων του ανωτέρω Σταδίου,

επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν.4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.