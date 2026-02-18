Προπονητής Θέλτα για Τούμπα: Κανείς δεν κερδίζει εδώ, είναι από τις δυσκολότερες έδρες

Ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλδεθ δεν έχρισε φαβορί την ομάδα του, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ – Τι δήλωσε για τον Ζαφείρη και τις απουσίες του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως βλέπει το παιχνίδι και αν θα αντιμετωπίσει την πίεση η Θέλτα: «Ξέρουμε ότι όλα μπορούν αν συμβούν είναι δύο ματς.

Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Ξέρουμε ότι όλη τη χρονιά παίξαμε καλά, δείξαμε καλό πρόσωπο σε κρίσιμες στιγμές.

Ελπίζουμε και αύριο το ίδιο. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση να είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο παιχνίδι»

Για την αήττητη Τούμπα: «Κανείς δεν μπόρεσε να κερδίσει εδώ, αυτό σίγουρα είναι μία από τις δυσκολίες εδώ. Δείχνει αυτό την αξία του αντιπάλου, δέχονται πολύ λίγα γκολ, είναι συνεπείς, ξέρουν πως να παίξουν για το αποτέλεσμα.

Θυμόμαστε το ματς μεταξύ μας, θα δούμε αν είναι διαφορετικά τώρα. Αλλάξαμε και οι δύο ομάδες, οπότε ξεκινάμε από το μηδέν. Ξέρουμε ότι θα είναι… δύσκολη η ατμόσφαιρα».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει λίγα γκολ στα ματς του, αν παίξουν διαφορετικά αύριο: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, θα δούμε πως θα τους κάνουμε να υποφέρουν. Θα παίξουμε με αντεπιθέσεις.

Θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε την πίεση που θα δεχθούμε. Σίγουρα έχουμε αλλαγές στην 11άδα. Να τους χτυπήσουμε εκεί που μπορούμε».

Για το αν η ομάδα μπορεί να χειριστεί τέτοια ματς: «Μιλάτε για τέσσερα ματς που χάσαμε. Νομίζω δεν σκεφτόμαστε αυτό όταν προετοιμαζόμαστε. Αν θα μπουν γκολ ή όχι.

Σκεφτόμαστε πως θα κερδίσουμε. Σίγουρα αν μπορούμε να βάλουμε γκολ ή να έχουμε ανέπαφη εστία είναι πολύ καλό. Είναι δύο ματς.

Όπως είπα πριν, εκτός των γκολ είναι η σταθερότητα που παίζει ρόλο. Να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αμυνθούμε καλά.

Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να μην δεχθούμε γκολ».

Για το αν το αυριανό ματς είναι παρόμοιο με το ματς του Οκτώβρη: «Όχι δεν έχουμε προβάδισμα λόγω πρωταθλήματος. Δεν είμαστε φαβορί. Σε αυτό το επίπεδο παίζει ρόλο η εμπειρία, είναι ευρωπαϊκό ματς.

Έχουν πολλή εμπειρία, πολύ κοινό, παίζουν καλά στο πρωτάθλημα. Ξέρουν να αντέχουν στην πίεση και να κερδίζουν. Ξέρουν να κυριαρχούν. Σίγουρα είμαστε σχεδόν ίδιες ομάδες με τότε, όμως έγιναν κάποιες αλλαγές τακτικής και από τους δύο.

Αν παίζεις τρία ματς με την ίδια ομάδα, κάποια στιγμή θα υπάρχει και μία έκπληξη. Αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έχουμε και απώλειες λόγω τραυματισμών».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Ναι πρέπει να δούμε όμως σε ποιες θέσεις παίζουν αυτοί. Έχουν πολύ καλά αποτελέσματα εντός έδρας, δεν εξαρτάται αυτό από ένα παίκτη.

Όσο πιο πολλούς παίκτες έχουν τόσο καλύτερο για αυτούς. Αλλά όχι σίγουρα θα γίνει μία μάχη με μία ομάδα με καλά αποτελέσματα».

Για την 11άδα: «Θα δούμε στην προπόνηση».

Για την αμυντική ικανότητα του ΠΑΟΚ: «Πιστεύω πως πρέπει να συγκεντρωθούμε σε μας. Να είμαστε οι καλύτεροι εκδοχή του εαυτού μας. Ξέρουμε ότι κάθε ομάδα έχει απώλειες, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Έχουμε πάει και σε άλλα δύσκολα γήπεδα. Πήγαμε σε δύσκολες έδρες. Θέλουμε να έχουμε σταθερότητα».

Για τη διαφορετική εκδοχή του ΠΑΟΚ και τι πιστεύει ότι άλλαξε στη Θέλτα: «Όπως είπα το τρίτο παιχνίδι στην ίδια σεζόν σίγουρα θα έχει ομοιότητες. Είναι διαφορετικά τα πλέι οφ.

Ήταν νωρίς τότε για να νιώσουμε πίεση. Σίγουρα είναι διαφορετικό ματς αύριο. Η ενδεκάδα θα είναι διαφορετική. Ξέρουν πλέον πως κάνουμε επίθεση. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, μπορούμε πάντα να έχουμε περιθώρια βελτίωσης.

Έχουμε να δούμε τις τακτικές μας, όπως και αυτοί. Θα δούμε αν παίξουμε με δύο αμυντικά χαφ. Αναλόγως την κατάσταση. Σίγουρα έχουμε βελτιωθεί αμφότεροι».

Για τον Ζαφείρη και την ακριβότερη μεταγραφή: «Ναι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής ελέγχει το παιχνίδι καλά. Μπορεί να παίξει είτε εξτρέμ είτε χαφ. Με την απουσία του Μεϊτέ, μαζί με τον Μπιάνκο τον Καμαρά, έχουν επιλογές.

Προσαρμόστηκε καλά και σίγουρα έχει δυναμώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Οι επιθετικοί έχουν παραπάνω ελευθερία».

Για την καθημερινή δουλειά και τα συνεχόμενα ταξίδια: «Θέλω πάντα να κοιτάω τα ματς, το ματς με τη Χετάφε θέλαμε να το κερδίσουμε. Το ματς με την Εσπανιόλ το ίδιο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε από τα λάθη μας.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μετά από εννιά χρόνια στα νοκ άουτ. Να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, όπως κάναμε στον όμιλο για να έχουμε παραπάνω ματς να παίξουμε.

Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, είμαι ένα κομμάτι του παζλ. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, τον κόσμο που κάνει τα πάντα για μας».

Για το να παίζει σαν Ισπανός στον… τάφο της Τούμπας: «Όχι δεν είναι έτσι. Ξέρω ότι θα σπρώξουν την ομάδα, όπως και εμείς. Θα δώσουμε μία ευρωπαϊκή παράσταση.

Σημαντικότερο στοιχείο το πάθος μπροστά σε αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι… προνόμιο και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».