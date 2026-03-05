Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Indian Wells

Με πρόωρο αποκλεισμό ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Indian Wells, καθώς ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-4).

Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό του σε πρεμιέρα τουρνουά, μετά και την αντίστοιχη πορεία στο Ντουμπάι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ξεκίνησε θετικά για τον Τσιτσιπά, ο οποίος κράτησε το σερβίς του για το 1-0. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στον Καναδό τενίστα. Ο Σαποβάλοφ ισοφάρισε άμεσα και στη συνέχεια πέτυχε break στο σερβίς του Έλληνα για το 2-1, χτίζοντας προβάδισμα. Με σταθερό σερβίς και ακόμη ένα break, ο Καναδός κυριάρχησε στο σετ και το κατέκτησε με 6-2.

Στο δεύτερο σετ ο Σαποβάλοφ μπήκε πιο δυνατά και πέτυχε break νωρίς, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα. Ο Έλληνας τενίστας ισοφάρισε και στη συνέχεια πήρε προβάδισμα στο σκορ, εκμεταλλευόμενος την πτώση στην απόδοση του αντιπάλου του στο σερβίς.

Με ένα κρίσιμο break για το 4-2 και κρατώντας το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς διατήρησε τον έλεγχο. Παρά τα τρία break points που αντιμετώπισε στο τελευταίο game, κατάφερε να τα σβήσει και να κατακτήσει το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.

Το τρίτο και καθοριστικό σετ εξελίχθηκε σε μάχη μέχρι το τέλος. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους για αρκετά games, με τον Σαποβάλοφ να διατηρεί μικρό προβάδισμα.

Ο Καναδός κατάφερε να πιέσει στο φινάλε και ανάγκασε τον Τσιτσιπά να σερβίρει για να παραμείνει στο παιχνίδι. Εκεί βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε, αξιοποίησε το match point που δημιούργησε και έκλεισε το σετ με 6-4, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση.