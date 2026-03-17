Προκριματικά EuroBasket 2027: Εντυπωσιακή η Ελλάδα, επικράτησε της Δανίας και προκρίθηκε

Σούπερ εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Γυναικών, η οποία επικράτησε με 99-77 της Δανίας στο Ιβανώφειο και εξασφάλισε την πρόκριση στη δεύτερη φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας με άνεση σε μια μεγάλη και δίκαια νίκη.

Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς διψήφια διαφορά. Με τις Φασούλα και Τσινέκε σε εξαιρετική κατάσταση, η «γαλανόλευκη» έφερε το ματς στα μέτρα της, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (34-20), έχοντας πολύ καλά ποσοστά από την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική διατήρησε την ένταση και τη συγκέντρωσή της, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και αποτελεσματική άμυνα, αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 53-36.

Η Δανία προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα και βρίσκοντας λύσεις κυρίως με τις Έρικστρουπ και Φόρμαν. Ωστόσο, δεν κατάφερε να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά, παρά την παραγωγική της τρίτη περίοδο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ελλάδα διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμά της, χωρίς να απειληθεί, «σφραγίζοντας» τη νίκη με το τελικό 99-77 και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

Πηγή: metrosport.gr