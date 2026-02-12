Πρόεδρος Καυταντζογλείου: Μένουν κάποια τελείως τυπικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή “Στη Σέντρα” φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, ο οποίος τόνισε πως μένουν λεπτομέρειες για το deal με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση της ομάδας στο γήπεδο.

Αρχικά ανέφερε: «Με τον ΠΑΟΚ μιλάμε συνέχεια, θεωρώ ότι μένουν κάποια τελείως τυπικά για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η οποία πήγε πίσω λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, αλλά εμείς σαν Καυτατζόγλειο είμαστε έτοιμοι για να υπογράψουμε με τον ΠΑΟΚ και το Υπουργείο».

Για το τι αφορά: «Αφορά πράγματα που θα αναλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και θα συμψηφιστούν στα ενοίκια με στόχο ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει από το καλοκαίρι στο γήπεδο, δηλαδή να αγωνίζεται με τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Καυτατζόγλειο. Υπάρχουν εργασίες που πρέπει να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και για να γίνει αυτό, η συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες».

Προσθέτοντας: «Αφορά τα αποδυτήρια, τον χλοοτάπητα, κάποιες εργασίες περιμετρικά του γηπέδου. Από τους πόρους έχουμε δεσμεύσει 11 εκατομμύρια για μία ολική ανακαίνιση του γηπέδου η οποία θα τρέχει παράλληλα με την παρουσία του ΠΑΟΚ. Θα αλλάξει επίσης ο πίνακας, οι λάμπες και θα μιλάμε για έργα που δεν θα επηρεάζουν την αισθητική του κόσμου».

Για την χωρητικότητα η οποία θα είναι διαθέσιμη: «Η πλήρης χωρητικότητα του γηπέδου 27.200, θα είναι διαθέσιμη».

Για τον Ηρακλή: «Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή που ξεκινάει την προσπάθεια του στα πλέι οφ, εμάς θα μας χαροποιήσει διπλά η παρουσία του γιατί θα είναι βολική και στον προγραμματισμό μας με κλειδάριθμο για τα εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων».