MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόεδρος Καυταντζογλείου: Μένουν κάποια τελείως τυπικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή “Στη Σέντρα” φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, ο οποίος τόνισε πως μένουν λεπτομέρειες για το deal με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση της ομάδας στο γήπεδο.

Αρχικά ανέφερε: «Με τον ΠΑΟΚ μιλάμε συνέχεια, θεωρώ ότι μένουν κάποια τελείως τυπικά για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η οποία πήγε πίσω λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, αλλά εμείς σαν Καυτατζόγλειο είμαστε έτοιμοι για να υπογράψουμε με τον ΠΑΟΚ και το Υπουργείο».

Για το τι αφορά: «Αφορά πράγματα που θα αναλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και θα συμψηφιστούν στα ενοίκια με στόχο ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει από το καλοκαίρι στο γήπεδο, δηλαδή να αγωνίζεται με τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Καυτατζόγλειο. Υπάρχουν εργασίες που πρέπει να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και για να γίνει αυτό, η συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες».

Προσθέτοντας: «Αφορά τα αποδυτήρια, τον χλοοτάπητα, κάποιες εργασίες περιμετρικά του γηπέδου. Από τους πόρους έχουμε δεσμεύσει 11 εκατομμύρια για μία ολική ανακαίνιση του γηπέδου η οποία θα τρέχει παράλληλα με την παρουσία του ΠΑΟΚ. Θα αλλάξει επίσης ο πίνακας, οι λάμπες και θα μιλάμε για έργα που δεν θα επηρεάζουν την αισθητική του κόσμου».

Για την χωρητικότητα η οποία θα είναι διαθέσιμη: «Η πλήρης χωρητικότητα του γηπέδου 27.200, θα είναι διαθέσιμη».

Για τον Ηρακλή: «Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή που ξεκινάει την προσπάθεια του στα πλέι οφ, εμάς θα μας χαροποιήσει διπλά η παρουσία του γιατί θα είναι βολική και στον προγραμματισμό μας με κλειδάριθμο για τα εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων».

Καυτανζόγλειο Στάδιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αντζελίνα Τζολί: “Αγαπώ τις ουλές μου” – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Απών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ο Μητσοτάκης λόγω φορτωμένου προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου: Ο πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα, πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γαλλία: Αυξήθηκαν στα τρία τα μωρά που πέθαναν μετά από κατανάλωση ύποπτου βρεφικού γάλακτος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ζωγράφου: Απατεώνες κλέβουν κοσμήματα από ηλικιωμένους ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Eργασίες αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης στηθαίων αύριο στη Μουδανιών