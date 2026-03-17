Πρέκας: Ευχαριστούμε την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με εμφατικό τρόπο (99-77) κόντρα στη Δανία στο Ιβανώφειο και εξασφάλισε, με ρεκόρ 4-2, την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του EuroBasket Γυναικών.

Ο Πέτρος Πρέκας μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε για το παιχνίδι και αναφέρθηκε στα στοιχεία που έδωσαν στην «γαλανόλευκη» τη νίκη, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που έδωσε το «παρών» στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το βασικότερο είναι, ότι πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε στην επόμενη φάση των προκριματικών και το καταφέραμε. Έπρεπε να κερδίσουμε στο ματς με τη Δανία, μπήκαμε δυναμικά και ήμασταν αποφασισμένοι για την νίκη. Οι αθλήτριές μας ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ήταν πολύ καλές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που μας στήριξε και μας βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι… μπασκετομάνα. Περιμένουμε, πλέον, την κλήρωση για να πάμε στην επόμενη φάση».

