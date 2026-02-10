Play off και play out στη Super League 2: Πότε παίζει ο Ηρακλής – Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Η Super League 2 όρισε τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής σε Play off και Play out.

To Σάββατο παίζει ο πρώτος όμιλος και την Κυριακή ο δεύτερος όμιλος.

Αναλυτικά:

Α’ όμιλος Σάββατο 14/2

Play off: 15:00

-Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης Β’

-Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου ACTION 24

Play out: 15:00

-Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα

-Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης

-ΠΑΟΚ Β’-Καβάλα

Β’ όμιλος Κυριακή 15/2

Play off-15:00

-Μαρκό-Ολυμπιακός Β

-Καλαμάτα-Πανιώνιος ACTION 24

Play out-15:00

-Ηλιούπολη-Παναργειακός

-Χανιά-Ελλάς Σύρου

-Αιγάλεω-Καλλιθέα (γήπ.: «Μιχάλης Κρητικόπουλος)

Αξίζει να καταγραφεί ότι πρόκειται για πρωταθλήματα δυο γύρων.

Τέλος, οι πρώτοι των ομίλων ανεβαίνουν κατηγορία, ενώ από κάθε όμιλο υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες.

Πηγή: metrosport.gr