Play off και play out στη Super League 2: Πότε παίζει ο Ηρακλής – Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Η Super League 2 όρισε τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής σε Play off και Play out.
To Σάββατο παίζει ο πρώτος όμιλος και την Κυριακή ο δεύτερος όμιλος.
Αναλυτικά:
Α’ όμιλος Σάββατο 14/2
Play off: 15:00
-Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης Β’
-Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου ACTION 24
Play out: 15:00
-Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα
-Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης
-ΠΑΟΚ Β’-Καβάλα
Β’ όμιλος Κυριακή 15/2
Play off-15:00
-Μαρκό-Ολυμπιακός Β
-Καλαμάτα-Πανιώνιος ACTION 24
Play out-15:00
-Ηλιούπολη-Παναργειακός
-Χανιά-Ελλάς Σύρου
-Αιγάλεω-Καλλιθέα (γήπ.: «Μιχάλης Κρητικόπουλος)
Αξίζει να καταγραφεί ότι πρόκειται για πρωταθλήματα δυο γύρων.
Τέλος, οι πρώτοι των ομίλων ανεβαίνουν κατηγορία, ενώ από κάθε όμιλο υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες.
Πηγή: metrosport.gr