ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας για την 5η θέση στο Παγκόσμιο: Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου με βλέπουν πως δεν τα παρατάω παρά τις δυσκολίες

Φωτογραφία: Hellenic Gymnastics Federation
|
THESTIVAL TEAM

“Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα”, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούν τους Έλληνες αθλητές.

Όπως τονίζει, είναι απόλυτα συμφιλιωμένος με την 5η θέση καθώς όπως γράφει “στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο”

“Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω”, ενώ στέλνει το μήνυμα πως κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει την προσπάθειά του σε ό,τι κι αν κάνει.

“Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε – να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα”, τονίζει.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα! Έχω βγει πολλές φορές 5ος είμαι συμφιλιωμένος με αυτή τη θέση όπως και με την 1η.

Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος, αλλά και 1ος αν με έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημά μου, εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις

Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω.

Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από αύριο στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά.

Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε – να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα.

Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ».

Λευτέρης Πετρούνιας

