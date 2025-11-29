MENOY

Περού: Τραγωδία πριν τον τελικό του Copa Libertadores – Σκοτώθηκε οπαδός της Παλμέιρας σε δυστύχημα με λεωφορείο

Μπορεί το κλίμα στη Λίμα του Περού να ήταν γιορτινό λόγω του τελικού του Copa Libertadores, όμως το πένθος ήρθε στο προσκήνιο, καθώς σκοτώθηκε ένας οπαδός της Παλμέιρας.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον 38χρονο γιατρό Καουέ Μπρουνέλι Ντεζότι, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βραζιλιάνικο ΜΜΕ είχε ταξιδέψει για τον «εμφύλιο» της ομάδας του με την Φλαμένγκο (23:00, Cosmote Sport 3) και έκανε τουριστική βόλτα με διώροφο ανοιχτό λεωφορείο και χτύπησε το κεφάλι, όταν το όχημα πέρασε από μία γέφυρα Μπαγιάδα, στη Μιραφλόρες.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το λεωφορείο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ο 38χρονος ήταν όρθιος στην οροφή και τραγουδούσε συνθήματα της ομάδας του.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα δεν πρόσεξε τη γέφυρα και δεν πρόλαβε να προφυλαχτεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

