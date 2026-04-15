Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης: “Έφυγε” ο θρυλικός Εμίλιο Σανταμαρία

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς όπως μετέφεραν το πρωί της Τετάρτης τα ισπανικά Μέσα και επιβεβαίωσαν και οι Μαδριλένοι, την τελευταία του πνοή άφησε ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία σε ηλικία 96 ετών.

Ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1957 από την Κλαμπ Νασιονάλ ντε Φούτμπολ (Ουρουγουάη) και υπερασπίστηκε τη φανέλα του συλλόγου για εννέα σεζόν, μέχρι το 1966. Κατέκτησε 4 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 6 τίτλους La Liga και 1 Κύπελλο Ισπανίας σε 337 αγώνες. Ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας που κατέκτησε διαδοχικά τα πρώτα Ευρωπαϊκά Κύπελλα στην ιστορία, δημιουργώντας τον παγκόσμιο θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως προπονητής, ο Σανταμαρία ξεκίνησε την καριέρα του έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης. Προπόνησε την ισπανική Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Το 1982 ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενήθηκε στη χώρα.

Από το 1971 και για επτά σεζόν προπονούσε την Εσπανιόλ σε 252 αγώνες, καθιστώντας τον τον προπονητή με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου.