Παρελθόν από τον Άρη ο Πέδρο Αλβάρο – Η ανακοίνωση της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ

Τίτλοι τέλους έπεσαν απρόσμενα στη συνεργασία του Άρη με τον Πέδρο Αλβάρο.

Με ανακοίνωση τους οι «κίτρινοι» ενημέρωσαν ότι οι δυο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους και παράλληλα ευχήθηκαν στον Πορτογάλο καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα του.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση -κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Pedro Miguel Da Costa Alvaro και εύχεται στον Πορτογάλο αμυντικό καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

