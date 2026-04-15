Παράπονα Μίλιτσιτς για τη διαιτησία στο ντέρμπι: “Υπήρχαν καταστάσεις που ήταν αδικαιολόγητες”

Το νικηφόρο αήττητο σερί του Άρη στο Πρωτάθλημα σταμάτησε στο Παλατάκι, με τους «κίτρινους» να γνωρίζουν την ήττα με 88-77 από τον ΠΑΟΚ σε εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basksetball League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, άφησε αιχμές για τη διαιτησία.

«Υπήρξαν κάποιες φάσεις που τους επιτρέψαμε να σκοράρουν πολύ εύκολα καλάθια, κάτι που σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε. Υπήρχαν επίσης ορισμένες καταστάσεις που κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά αδικαιολόγητες με βάση τους κανονισμούς του μπάσκετ. Παρόλα αυτά, κοιτάμε μπροστά. Θα τους αντιμετωπίσουμε ξανά και την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο συγκεντρωμένοι, ώστε να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Υπήρξε μία φάση που κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά αδικαιολόγητη σε σχέση με τους κανονισμούς του μπάσκετ. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι κάναμε και εμείς λάθη μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να τα διορθώσουμε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ξανά τον ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν».

