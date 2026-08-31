ΠΑΟΚ: Την Τρίτη τα σπουδαία για τον Χατζηδιάκο

Στον ΠΑΟΚ αφήνουν πίσω τους τη νίκη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι για τη Super League και στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, που φέρνει στην Τούμπα (Τετάρτη 2/9, 22:15) τον ΟΦΗ, σε μια άτυπη ρεβάνς του περυσινού τελικού της διοργάνωσης. Οι Κρητικοί είχαν επικρατήσει στην παράταση με 3-2 και τώρα οι Θεσσαλονικείς θέλουν να πάρουν μια μίνι εκδίκηση.

Σε σχέση με το ματς στο Περιστέρι, ο Αλέσιο Λίσι όλα δείχνουν πως δεν θα υπολογίζει στον Παντελή Χατζηδιάκο. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα – με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να περνάει στη θέση του – λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Τρίτη (1/9), προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά στο ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησε και ο Μαντί Καμαρά.

Την Τρίτη (1/9) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 17:30 στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ