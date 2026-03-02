MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Γιούρι Ζντοβτς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Γιούρι Ζντοβτς! Η αγωνιστική εικόνα του Δικεφάλου του Βορρά και τα αποτελέσματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν την αιτία της εξέλιξης…

Ο Γιούρι Ζντοβτς άρχισε τη σεζόν στον ΠΑΟΚ, διαδεχόμενος τον Μάσιμο Καντσελιέρι, όμως δεν θα την ολοκληρώσει. Ο 59χρονος Σλοβένος τεχνικός ολοκληρώνει την παρουσία του στον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, όπως και τα αποτελέσματά της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν αρνητικά. Ο ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο σημείωσε τρεις διαδοχικές ήττες από Μπιλμπάο Μπάσκετ (Europe Cup), ΑΕΚ (GBL) και Παναθηναϊκό (Κύπελλο Ελλάδας), ωστόσο πέραν των αποτελεσμάτων και οι εμφανίσεις του ήταν προβληματικές.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον Σλοβένο ο Νίκος Μπουντούρης, οπότε ο Δικέφαλος θα πάει στο παιχνίδι της επόμενης Κυριακής (8/3, 13:00) με τον διάδοχο του.

Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη εξέλιξη και η ανακοίνωση τη λύσης συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με τον Παντελή Μπούτσκο στον πάγκο του, κατά τα φαινόμενα στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Γερμανός ΥΠΕΞ: Δεν θα συμμετάσχουμε στις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Πραγματικός ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικού: ανοιχτή δράση στη νέα παραλία και ημερίδα για τις βιώσιμες πόλεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ούτε Μπρος ούτε Πίσω” και σήμερα στο θέατρο Κολοσσαίον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο