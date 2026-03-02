ΠΑΟΚ: Τέλος ο Γιούρι Ζντοβτς

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Γιούρι Ζντοβτς! Η αγωνιστική εικόνα του Δικεφάλου του Βορρά και τα αποτελέσματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν την αιτία της εξέλιξης…

Ο Γιούρι Ζντοβτς άρχισε τη σεζόν στον ΠΑΟΚ, διαδεχόμενος τον Μάσιμο Καντσελιέρι, όμως δεν θα την ολοκληρώσει. Ο 59χρονος Σλοβένος τεχνικός ολοκληρώνει την παρουσία του στον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, όπως και τα αποτελέσματά της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν αρνητικά. Ο ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο σημείωσε τρεις διαδοχικές ήττες από Μπιλμπάο Μπάσκετ (Europe Cup), ΑΕΚ (GBL) και Παναθηναϊκό (Κύπελλο Ελλάδας), ωστόσο πέραν των αποτελεσμάτων και οι εμφανίσεις του ήταν προβληματικές.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον Σλοβένο ο Νίκος Μπουντούρης, οπότε ο Δικέφαλος θα πάει στο παιχνίδι της επόμενης Κυριακής (8/3, 13:00) με τον διάδοχο του.

Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη εξέλιξη και η ανακοίνωση τη λύσης συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με τον Παντελή Μπούτσκο στον πάγκο του, κατά τα φαινόμενα στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πηγή: metrosport.gr