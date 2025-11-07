ΠΑΟΚ: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί απευθείας στους “16” του Europa League

Ο ΠΑΟΚ μετά την τεράστια νίκη στη Λιλ με 4-3 συνέτριψε 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις κι έκανε άλμα στη βαθμολογία.

Ο Δικέφαλος πλέον μπορεί να ελπίζει και για την οκτάδα. Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε τερμάτισαν στις τρεις τελευταίες θέσεις 22-24 με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «Δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Η Τούμπα και η Λουντογκόρετς

Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του. Έχει εντός τώρα την Μπραν και με νίκη θα αγγίξει την περσινή του συγκομιδή από την πέμπτη αγωνιστική! Θα παραμείνει δεδομένα στις θέσεις 9-24 με τους βαθμούς που πέρασε πέρσι και θα κοιτάξει με Λουντογκόρετς εκτός, Μπέτις εντός και Λιόν εκτός να πάρει τους βαθμούς για την πρώτη οκτάδα!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: